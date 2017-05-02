2017紐約Met Gala: 川久保玲的「叛逆」藝術
紐約大都會博物館時裝館慈善晚會（MET GALA）是時裝界的盛事，每年5月第一個星期一舉辦，每次都有不同的主題。今年的主題是日本時裝業的傳奇人物，「時裝設計師裏的藝術家」川久保玲和她的Comme des Garçons。
74歲的川久保玲被認為是過去40年來時裝界最重要、最具影響力的設計師之一。世界著名時尚策展人安德魯·博爾頓（Andrew Bolton）說，她定義了我們這個時代的審美。
這是大都會博物館34年來第一次為在世設計師舉辦的個展。上一次還是在1983年，享此殊榮的是聖洛朗（Yves Saint Laurent）。
由博爾頓策劃的這次展覽題為"介乎其中的藝術"（Art of In-between）展出約140套女裝設計，涵蓋了川久保玲設計生涯中最具代表性的作品，從1981年在巴黎展出的第一個系列，一直到最近的作品。
這些作品按"東方和西方"、"男性和女性"、"過去和當下"分組，展示她"挑戰傳統上對美、品味和時尚理念的能力"。
在時裝界，人們通常認為川久保玲是藝術家和設計師的混合，藝術家成分居多。因為她用服裝來講述故事、表達情感、闡述哲學；她的作品幾乎每一件都無可取代，在秀場發佈後多數都被博物館和個人作為藝術品收藏了。
川久保玲深居簡出，上個世紀80年代在日本時裝設計界異軍突起，以叛逆為特色，逢傳統必反，模糊藝術和時裝的界線，被譽為"拓荒者"，"令觀眾反思自己對常規服裝的一切認知"。
作為時裝設計行業的反叛先鋒，川久保玲還在Comme des Garçons品牌基礎上建立起一個全球商業王國。
她自己用"非物質性"形容自己設計的藝術特色。她為這次個展寫的個人聲明中這麼表述："我自始自終唯一感興趣的就是人們以前從未見過的服裝，全新的，以及通過什麼方法來表達它們。"
"這就叫時尚嗎？我沒有答案。"