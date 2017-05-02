2017紐約Met Gala: 川久保玲的「叛逆」藝術

你的器材不支持播放多媒體材料 2017紐約時裝慈善盛會聚焦川久保玲

紐約大都會博物館時裝館慈善晚會（MET GALA）是時裝界的盛事，每年5月第一個星期一舉辦，每次都有不同的主題。今年的主題是日本時裝業的傳奇人物，「時裝設計師裏的藝術家」川久保玲和她的Comme des Garçons。

圖片版權 Bernard Weil / Getty Image caption 川久保玲是日本1980年代時裝設計界的反傳統領軍人物。

74歲的川久保玲被認為是過去40年來時裝界最重要、最具影響力的設計師之一。世界著名時尚策展人安德魯·博爾頓（Andrew Bolton）說，她定義了我們這個時代的審美。

這是大都會博物館34年來第一次為在世設計師舉辦的個展。上一次還是在1983年，享此殊榮的是聖洛朗（Yves Saint Laurent）。

圖片版權 AFP Image caption 居中的藝術

由博爾頓策劃的這次展覽題為"介乎其中的藝術"（Art of In-between）展出約140套女裝設計，涵蓋了川久保玲設計生涯中最具代表性的作品，從1981年在巴黎展出的第一個系列，一直到最近的作品。

這些作品按"東方和西方"、"男性和女性"、"過去和當下"分組，展示她"挑戰傳統上對美、品味和時尚理念的能力"。

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在時裝界，人們通常認為川久保玲是藝術家和設計師的混合，藝術家成分居多。因為她用服裝來講述故事、表達情感、闡述哲學；她的作品幾乎每一件都無可取代，在秀場發佈後多數都被博物館和個人作為藝術品收藏了。

圖片版權 AFP Image caption 挑戰傳統，包括對美、品味和時尚的傳統定義

川久保玲深居簡出，上個世紀80年代在日本時裝設計界異軍突起，以叛逆為特色，逢傳統必反，模糊藝術和時裝的界線，被譽為"拓荒者"，"令觀眾反思自己對常規服裝的一切認知"。

作為時裝設計行業的反叛先鋒，川久保玲還在Comme des Garçons品牌基礎上建立起一個全球商業王國。

圖片版權 Taylor Hill / Getty Image caption 74歲的川久保玲出席紐約大都會博物館時裝館為她舉辦的個展的記者會。

她自己用"非物質性"形容自己設計的藝術特色。她為這次個展寫的個人聲明中這麼表述："我自始自終唯一感興趣的就是人們以前從未見過的服裝，全新的，以及通過什麼方法來表達它們。"

"這就叫時尚嗎？我沒有答案。"

圖片版權 Getty Images Image caption 川久保玲 / Commes des Garçons