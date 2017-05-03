聖水和催眠：俄羅斯「治療」同性戀者引爭議

圖片版權 Instagram.com/xcv_church Image caption 牧師葉夫根尼·皮瑞斯夫托夫宣稱宗教可以治療同性戀。

在俄羅斯，同性戀者被心理治療師及傳教士施以哪些爭議性的「治療」？

BBC俄語網得知，在大部分居民為穆斯林的俄羅斯車臣共和國，有同性戀者受到迫害。

德國總理默克爾周二（5月2日）表示，她已經就有關車臣的報告，要求總統普京「利用其影響力來保障少數族群權益」。

同性戀在俄羅斯不是法定的精神疾病，但是對同性戀的恐懼──即恐同（homophobia）──不只在車臣，而是在俄羅斯普遍存在。

俄羅斯在1999年將同性戀從精神病名單中移除，美國和世界衛生組織分別在1973年、1992年將之移除。

世界上的科學家並不承認任何對同性戀的「治療」是必須或者有效的。

圖片版權 AFP Image caption LGBT活動者被逮捕：俄羅斯法律禁止向年輕人「宣傳」同性戀。

催眠和自我幫助

來自下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的心理治療師揚·戈蘭（Yan Goland）表示，他曾經「治癒」78名男同性戀、8名跨性別者。他使用他的老師尼古萊·艾瓦諾威（Nikolai Ivanov）在蘇聯時期研究出來的方法。

他向BBC表示，「療程」持續8到18個月，對跨性別者來說時間要更長一些。

「當病人來找我，我會讓他們了解類似案例的治療前與治療後情況，病人就會覺得充滿希望，認為我們可以幫助他們，並且會知道自己是需要被治療的，」揚·戈蘭說。

在治療的第一階段，他目標是「消除」病人對同性感到的吸引力。這個催眠治療過程會持續超過8小時。他同時也綜合使用精神分析和身份療法做為影響病人夢境的方法。

第二階段是將對異性的吸引力融入。他鼓勵他的男患者嘗試以性對象看待身邊女性。

「我向他們說：『當你結束這個課程，你到街上看看身邊的年輕女性，看看她們的身體，從中選出一個你覺得最好的。』」

第三階段是和異性發生性行為。

「災難性」的經驗

40歲的尤裏說，他在1990年代早期接受心理治療師的「治療」，因為他「希望能醒悟過來，想走上正道」，但結果卻讓他的性慾全無。

「無庸置疑，這個結果不是具傷害性就是具有負面性的，我很誠實地說，這是場災難。」

揚·戈蘭現年80歲，他仍在「治療病人」。

圖片版權 Getty Images Image caption 部分人認為，通過催眠可以幫助有性向困惑的人。

在俄羅斯上網搜索，輸入「如何治療同性戀」，就會出現許多與醫師進行線上諮詢的網頁。

尼基坦科（Nikitenko）兄弟形容自己是「精神催眠師」，他們提供兩個月的音頻催眠課程，一組課程要價5000盧布（約88美元）。

尼古萊·尼基坦科（Nikolai Nikitenko）認為同性戀是一種強迫症。

「當一個人看了色情片、有了同性性行為，他的腦中會形成一個新的路徑。一名來自海參崴的男同志打電話給我，說他現年18歲，他每天花9個小時煩惱自己會不會變成同性戀。」

催眠治療目標是減輕患者的壓力，並教導他們「正確的行為及應對方式」。

尼基坦科兄弟稱自己已經「治癒」7名想要變成異性戀的同性戀者，並表示「他們絶不會復發」。

醫生警告

在俄羅斯，一些醫生持有與西方主流專家及科學家相同的觀點。

「通常人在11到13歲時開始意識到自己的性取向，世界上有許多不同的性取向，同性戀是其中一種常見的變體。」有接觸LGBT病患的心理學家帕維爾·索博利夫斯基（Pavel Sobolevsky）說。

他對BBC說：「你不能改變你的性取向。」他也對來找他的同性戀病患這麼說。

他警告，嘗試用心理治療的方法來改變性取向可能是危險的。

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯東正教會認為同性戀是罪。

一些宗教組織對同性戀者提供「治療」。部份宗教團體拒絶透露細節，表示只會和有宗教背景的媒體接觸。

但屬於新教組織「Vosstanovleniye」（意指「康復」或「復活」）的一名牧師葉夫根尼·皮瑞斯夫托夫（Yevgeny Peresvetov）願意公開自己的觀點。

他承諾要幫同性戀者「抗拒」他們的性慾。

該組織的YouTube頻道有個內容是兩名男子藉由「拋棄他們對同性的性慾」因而「從他們的罪惡中被解放」。

該名牧師身穿輕鬆的套裝，戴著上面有耶穌肖像的領帶，在莫斯科主持周日儀式。

他認為，同性戀是一種癮──就像服藥成癮──是一種「精神饑渴」的症狀。

「儘管患者的父親在他們生命中缺席、或有暴力頃向，同性戀者都能找到上帝當他們的父親。」

被「強迫治療」的兒童

一些俄羅斯家庭會向宗教組織求助，希望能「治療」他們的孩子。

27歲的瑪莉亞在13歲的時候，被她的家人強迫帶到教堂「治療」同性戀。神職人員在念禱文時，她同時被用聖水澆灌。

「我什麼都聽不見，眼睛緊閉。他們持續地念出禱詞，強迫我去教堂。教堂裏的人不停地告訴我，我對女人感到吸引力是來自於撒旦。」她對BBC說。

「她們用聖水澆我，並逼迫我喝下。有時候他們用棍子打我，我覺得他們在破壞我的思維。」

19歲的跨性別女性伊芙吉尼亞（Yevgenia）出生時是男身，她說醫生對她流露出不耐煩的態度。

「第一個醫生說：『你必須這麼走下去，看看你，你是個真正的男人，你想要動手術嗎？你不能就像一般人一樣生活下去嗎？』」

第二個醫生對她說，她應該是個想引起別人注意的同性戀男人。

「他說我應該放棄當一個男人。」伊芙吉尼亞對BBC說。