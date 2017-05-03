美候任駐華大使：將敦促中國兌現涉朝承諾

圖片版權 Reuters Image caption 布蘭斯塔德在美國參議院外交委員會參加聽證。

美國總統特朗普提名的新駐華大使、艾奧瓦州州長特裏•布蘭斯塔德（Terry Branstad）周二（5月2日）出席參議院提名聽證會時表示，他將敦促自己的老朋友、中國領導人習近平兌現關於"管束"朝鮮的承諾。

布蘭斯塔德任州長的艾奧瓦州每年向中國出口價值14億美元的大豆和豬肉。布蘭斯塔德本人在習近平1985年訪美時就和其相識。

"中國領導人稱我是老朋友，但這並不意味著我會逃避爭議話題，無論這些話題涉及知識產權還是人權，" 布蘭斯塔德在參議院外交關係委員會（SFR Committee）表示。

圖片版權 Reuters Image caption 布蘭斯塔德擔任州長期間曾六次訪問中國。早在1985年，他就認識了訪問美國的習近平。2012年，習近平訪問美國時重訪了艾奧瓦州，訪問了該州的馬斯卡廷和德梅因。

他表示，中國應該嚴格執行聯合國對朝鮮的制裁決議，以讓金正恩領導的朝鮮停止發展核武器。

"他們還沒有遵守聯合國決議，朝鮮正在發生的事情就是一個例證，證明為什麼仍然需要做出改變，"他表示。

"但我同時認為他們已經認識到，一個熱衷於核武器的朝鮮領導人以及導彈將對人類社會造成嚴重威脅，"布蘭斯塔德說，"我們需要找到一起對付朝鮮的辦法，希望我和中國領導人長期以來建立的關係能讓他相信，我們真誠希望和中國一起努力。"

當被問到是否應該因為允許朝鮮躲避制裁而懲罰北京時，布蘭斯塔德出言謹慎。

但他表示，可以對一些和平壤有業務往來的中國金融機構採取行動。

布蘭斯塔德還告訴參議員，中國過去曾經認為操縱人民幣匯率，但現在沒有這樣做了。他表示將積極爭取北京向美國產品進一步開放市場。

參議院外交關係委員會的成員沒有對布蘭斯塔德的任命提出異議，這意味著他的任命會很容易得到確認。