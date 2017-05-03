日本超級豪華列車上路首次亮相
日本「四季島」旅客列車投入運營。它究竟有多奢華？
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JR East
東日本旅客鐵路公司推出的「四季島」豪華列車，宗旨就是讓乘客體驗奢侈——當然代價也不小：兩天旅程起價2860美元，4天之旅最高價近1萬美元。
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「四季島」列車5月1日首發，由著名日本設計師奧山清行（Ken Kiyoyuki Okuyama）設計，使用最高端的材料並採用日本傳統工藝製作。
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觀光車廂讓乘客能一邊品嚐香檳一邊欣賞車外的美景。列車服務於東京和北海道之間。
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列車為34位乘客提供服務，確保每位乘客都有足夠空間欣賞窗外美景。
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奢侈的生活也很累人，需要休息的時候到臥鋪小憩。乘客可以選擇在列車上過一到三個晚上。
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東日本旅客鐵路公司2014年宣佈「四季島」列車計劃後，出現訂購車票的熱潮。首發旅程的車票最後以抽籤方式決定，抽中的比例高達1：76。
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顯然，這樣超級豪華的火車酒店很符合消費者的需求。由10節車廂組成的「四季島」列車車票已經預售到2018年3月。
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肚子餓了？車上餐廳的食物全部由米其林星級廚師精心調製，由身著制服的車廂管家為您奉上。
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列車上的一切都旨在讓乘客體驗最豪華酒店的服務。
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有人說這都是那些錢多得不知道怎麼花的富人們的享受？管人家怎麼說呢。到壁爐邊來喝上一杯吧。
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