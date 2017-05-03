裏維拉與畢加索：兩個男人跨時光的對話

這次畫展展現了這兩位大師正處在歐洲和拉丁美洲現代主義形成交叉點，並揭示20世紀的這兩人是如何從各自的世界獲得靈感：古代地中海和前哥倫比亞時代的美洲。 （裏維拉的油畫作品《Day of flowers》」）。