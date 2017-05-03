裏維拉與畢加索：兩個男人跨時光的對話
美國洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）舉辦兩位現代藝術大師作品展覽：墨西哥的裏維拉和西班牙的畢加索。這些繪畫作品顯示兩位大師之間的相互影響和相互競爭。
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LACMA
墨西哥的迭戈·裏維拉和西班牙的畢加索都是世界聞名的當代藝術家。兩人是競爭對手，相互作品的崇拜者，同時又是雄心勃勃的藝術家。 （裏維拉1950年油畫作品：《América prehispánica》）。
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洛杉磯縣美術館通過展出收藏的150多件繪畫，雕刻品和文物，開展兩位天才之間的原始對話。 （畢加索的1925年油畫作品：《Plaster head and arm 》）
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裏維拉1886年出生在墨西哥的瓜納華托。事實上，裏維拉比畢加索還年輕幾歲，畢加索1881年出生在西班牙馬拉加。畢加索是導師，裏維拉是學生。 但是，這次展覽顯示，兩人之間的關係比較複雜。 （裏維拉1906年的油畫作品：《自畫像》。
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兩位藝術家都從小就展現出才華。 他們1914年初首次見面，兩人有著共同審美觀和語言，友誼不斷發展。 （畢加索1906年油畫作品：《自畫像》）。
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這次畫展展現了這兩位大師正處在歐洲和拉丁美洲現代主義形成交叉點，並揭示20世紀的這兩人是如何從各自的世界獲得靈感：古代地中海和前哥倫比亞時代的美洲。 （裏維拉的油畫作品《Day of flowers》」）。
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這次展覽比較了兩位大師相同的藝術發展軌跡，從1920年代的立體主義，走向1950年的復古主義。（畢加索1923年的油畫作品：《La flute de Pan》）。
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兩位大師的友誼1933年8月破裂，裏維拉指責畢加索抄襲他在畫作「Zapatista Landscape」中使用的技巧。 （裏維拉1913年油畫作品：《Retrato del escultor Elie Indenbaum Hombre del cigarrillo》）
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「畢加索也許抄襲了這個技巧，但是他和所有藝術家的關係一樣，都是時好時壞，」展覽策展人之一邁克爾·戈萬（Michael Govan）認為，這一點並不重要。 （畢加索1912年油畫作品：《El poeta》）。
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裏維拉的壁畫作品毫無疑問給了畢加索靈感，使他1937年創作了最具代表性的作品《Guernica》。畫作反映納粹德國軍隊在巴斯克地區轟炸格爾尼卡城進行地毯式轟炸。 （裏維拉1931年水彩畫作品：《La creación del universo》
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這次畫展將在5月7日結束。如果您在洛杉磯或周邊地區居住，要抓緊時間，一飽眼福。 （畢加索1920年油畫作品: 《Estudios》
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