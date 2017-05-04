用戶達將達20億人 Facebook要如何避免「直播自殺」？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國社交媒體巨頭Facebook的用戶將達到20億人。

根據最新公布的報告，臉書（Facebook）有將近20億用戶，今年頭三個月的收益更呈現飛躍性上升。但Facebook該如何應對越來越多透過直播散佈的傷害性內容？

每月用戶數上升至19.4億人，其中將近13億人每天都會使用Facebook。今年第一季的收益達到30億，和去年相比成長76%。

但來自廣告的收益可能下降。

Facebook最近也面臨內容管理的壓力──仇恨言論、虐待兒童、自殘等貼文一再的出現。

周三（5月3日）Facebook創始人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣佈將額外僱用3000人來管理社交平台上的內容。

目前世界上四分之一的人口是Facebook的每月用戶，大部分新用戶來自歐洲和北美洲以外的地區。

扎克伯格在數據公布之後表示，Facebook用戶的數量多到足以讓這個社交網站拓展它的角色，跨足電視、健康管理以及政治。

「我們將在此基礎上建立下一個目標，就是打造社群，」扎克伯格說。「還有很多工作有待完成。」

廣告收益下降

Facebook的大部分收益來自於廣告，公布的報告中，廣告收益佔51%，約有79億美元。

但是Facebook首席財務官大衛·維納（David Wehner）表示，在2017年下半年，廣告收益可能會顯著減少。

他重覆之前提過的警告，稱Facebook能觸及用戶的廣告數量有限。

技術諮詢公司CCS Insight的分析師馬丁•加納（Martin Garner）說：「去年Facebook的輝煌業績顯示出線上廣告的增長以達到高峰，就像Facebook自己發佈的警告一樣。」

馬丁•加納表示，Facebook需要證明它可以從別的產品創造收益，包括視頻、Instagram、Whatsapp、Messenger以及虛擬實境（VR）。

管理直播內容

圖片版權 Getty Images Image caption 臉書（Facebook）的創始人馬克•扎克伯格。

Facebook將僱用3000人到「社群管理小組」以處理仇恨言論、虐待兒童和自殘的內容在網絡上散播。

扎克伯格表示看到人們透過Facebook直播「傷害自己傷害他人」，讓他「感到心痛」。

在自殺和謀殺直播影片在網絡上流傳後，他表示將會讓舉報問題影片的方法更簡單。

在今年四月，一名男子在Facebook直播中被殺。接著又有一名泰國男子在直播中殺了他的幼女之後自殺。

扎克伯格說這3000人將加入現有的4500人，一起在「社群管理小組」工作，他們的工作是快速處理被舉報的內容。

扎克伯格在自己的Facebook頁面發文表示，Facebook公司正在開發新工具來管理每周收到的數以百萬計的舉報內容。

「我們將會把舉報機制變得更簡單、更快速，能更快的定義貼文是否違反我們的標凖，並讓用戶在需要的時候能更容易聯繫到執法人員。」

扎克伯格表示，日後這些Facebook內容管理員將會與執法單位聯繫，取代直接聯繫可能處於危險狀態下的用戶。

「就在上周，我們收到舉報有人在直播上嘗試自殺，我們馬上聯絡執法人員，執法人員能夠讓用戶免於受傷。」扎克伯格說。