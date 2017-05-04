法國大選：勒龐與馬克龍電視辯論互相較勁 馬克龍表現佔上風

圖片版權 AFP Image caption 勒龐與馬克龍在選舉前的最後辯論

法國大選進入直路，兩名候選人勒龐和馬克龍周三進行電視辯論，在各種議題針鋒相對。一個民調顯示，觀眾認為馬克龍表現比勒龐優勝。

法國電視台BFMTV進行民調指，選民在不同方面都對馬克龍較有好感。

約63%的觀眾認為，馬克龍較「有說服力」。

民調訪問了1314名18歲以上的觀眾。

辯論維持約160分鐘，兩人都作出人身攻擊，氣氛激烈。

勒龐說馬克龍是「野蠻全球化的代表」，願意出賣法國的資產及主權。

馬克龍則指勒龐是「恐懼的女祭師」，指她大放厥詞，但沒有實質政策。

二輪投票將於周日舉行。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬克龍指勒龐說謊，勒龐則懷疑馬克龍的政績

分析：BBC駐巴黎記者休·肖費爾德（Hugh Schofield）

這場辯論堪稱法國史上最激烈的辯論之一，將會令法國人印象難忘。

勒龐言辭勢利有狠勁、深具煽動性，而她嘲諷馬克龍，意圖令他憤怒失控。

而馬克龍表現亦相當精彩，充分展現他作為一個技術官僚的理智。

勒龐與馬克龍完全沒有相似的地方──他們處於天平的兩端：他們的性格、政策都水火不容；他們都憎恨對方。

這場辯論揭示時代的割裂，分野並不在於左右派之爭，而是國家與世界的取捨。

這不單單與法國相關，其他國家亦經歷這些分歧。這就是這場辯論將會被人記得的原因。

法國面對甚麼問題？

經濟與就業：馬克龍承認，法國在過去三十年沒有處理失業問題，而他認為要給予中小企機會去創造更多就業機會。

勒龐質問他，為何他擔任經濟部長時不能執行建議。

她說她會實施保護主義，去維護法國的國有資產及法國人的工作。

恐怖主義：勒龐指責馬克龍對伊斯蘭原教旨主義掉以輕心，馬克龍則反駁勒龐的計劃正中恐怖份子下懷，恐怖份子正正希望發動「內戰」。

馬克龍說他會增強現有的保安措施，但堅稱法國需要與其他國家合作。他認為，封鎖邊界及驅逐並不是解決問題方法。

勒龐說需要清除伊斯蘭原教旨主義，即是說要關閉極端主義的清真寺、驅逐散佈仇恨的傳教者及針對從「卡塔爾及沙特阿拉伯」等國家的資金來源。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬克龍支持者

歐盟及貨幣：勒龐說她不單要完全控制邊界及貿易協議，她還要「還原我們的國家貨幣」，並指這樣十分重要。

她說銀行及大公司需要能夠選擇到底以歐羅還是法國貨幣付款，但個人層面上，應該使用法國貨幣。

馬克龍形容勒龐的建議是「無稽之談」。他反問：「大公司以歐羅付款，並用另一貨幣去付款給員工，如何能夠出現這樣的情況？」

教育：馬克龍說他會專注提升小學的教學水平，他希望學校與商界有更多聯繫。勒龐則說她希望能推行更多職業訓練、大學收生以成績為標凖及在學校更加提倡 政教分離。