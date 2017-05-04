美國戰地女攝影拍下被炸身亡前一剎那

圖片版權 HILDA CLAYTON Image caption 克雷曼在被炸身亡前一瞬間拍攝的照片。

美國軍方公布的一張照片顯示，一名女兵在阿富汗拍攝到炮彈爆破那一瞬間，記錄了她與同伴不幸遇難前的最後身影。

2013年7月2日，22歲的美軍攝影特技兵希爾達·克雷頓和4名阿富汗國民軍士兵在阿富汗東部省份拉格曼一次戰地攝影報道訓練中，因迫擊炮彈爆炸全部死亡。

圖片版權 US ARMY Image caption 這是參加克雷頓戰地攝影報道訓練組的一個阿富汗士兵在被炸身亡前拍攝的照片。

美國軍方公布的另一張照片，由參加攝影訓練的其中一個被炸身亡的阿富汗士兵拍下。

美軍《軍事評論》雜誌刊登了這幾張照片，並寫道：克雷頓之死顯示女士兵與男戰友一道在訓練和戰鬥中越來越多地處於危險境地中。

美軍公開這些照片徵得了克雷頓家人的同意。

美軍還表示："阿富汗和美國伙伴關係的建立和加強 基於雙方的行動，克雷頓不僅幫助記載了這些行動，而且通過參與這些行動承擔了風險。"

圖片版權 US ARMY Image caption 克雷頓來自美國佐治亞州，被炸身亡時年僅22歲，是陸軍視覺信息特技兵

希爾達·克雷頓來自美國佐治亞州，是美國陸軍視覺信息特技兵。美國國防部設立了以她命名的攝影獎——特技兵希爾達·克雷頓戰地攝影獎。

美國軍隊攝影人員必須通過五天的體能和攝影技能考試才有資格獲得此獎。