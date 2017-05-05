美眾院廢除奧巴馬醫改對特朗普有何意義？
美國眾議院周四（5月4日）以217對213票通過取消奧巴馬醫保，總統特朗普說奧巴馬醫保改革已經死亡。
奧巴馬醫保被廢除是特朗普首次的立法勝利，令他得以實行競選承諾之一。
民主黨人說共和黨提出的醫保法案會令百萬以計的人失去醫療保險。
新醫保法案將會被遞上參議院，共和黨人指他們會重新草擬法案。
當投票結束後，示威者向議員們大叫「真無恥！」。
總統特朗普則在白宮草地為共和黨人舉行慶功會。
六周前，共和黨未能取得足夠票數通過新醫保法案。
不過，法案經過幾次修改去取得共和黨內的保守派及溫和派的支持。
特朗普在玫瑰園內說：「不要搞錯了，奧巴馬醫保被廢除了…… 奧巴馬醫保已死。」
「保費會下降、自負額會下降，不過最重要的是，這是一個很好的計劃。」
民主黨人怎樣說？
民主黨人認為，推行新醫保法案會帶來相反的效果：窮人會失去醫療保險、富人得到減稅、長期病患前景不明。
參議員桑德斯（Bernie Sanders）說：「幾千上萬的美國人將會失去醫療保障，並因此死去。」
代表醫院及醫生的團體指共和黨的法案未經過凖確評估，對法案表示關注。
並不隸屬任何政黨的國會預算辦公室曾指出，共和黨兩個月前提交的醫保法案將會在十年內令2400萬美國人失去醫療保險。
今次的法案與三月提出的法案有甚麼不同？
其中一條修改案令到各州份可以選擇不提供必需的福利，例如癌症治療和使用急症室，以取悅黨內的保守派。
新法案其中一個修訂是，政府在未來五年將投入80億美元（62億英鎊）到病患的保險，減輕他們的負擔。這項修訂令溫和派共和黨人轉為支持法案。
奧巴馬在2010年推出《合理醫療費用法案》，令2000萬美國人得到醫療保障。不過共和黨認為聯邦政府通過奧巴馬醫保越權，法案亦令病人得到更少選擇、並推高保費。
紐約總檢察官周四晚上說，假如法案成為法律，他將打官司挑戰。
將會發生甚麼事？
假如法案通過成為法律，美國醫療系統將會經歷翻天覆地的變化。
不過共和黨參議員他們將會放棄現時法案的重點，並指他們會重新草擬。
共和黨參議員麗莎‧穆爾科斯基（Lisa Murkowski）說她希望重新開始，而她的同僚鮑勃•考克（Bob Corker）說現時法案在參議院通過的機會是「零」。
共和黨以52-48之數控制參議院，即是說要通過法案的話，共和黨不能失去多於兩名黨員的支持。
假如參議院通過自行撰寫的法案，眾議院將要審核新法案，需要再進行談判及修訂。
眾議院通過廢除奧巴馬醫保，對特朗普有何意義？
BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）
拉倒奧巴馬醫保的第一回合，結果已揭盅。第二回合即將開始，而反對者更加強大、挑戰亦更加困難。
大家要記得，共和黨的醫保法案在眾議院得到通過，是簡單的部份。共和黨在眾議院佔多數，眾議院長保羅·瑞安（Paul Ryan）亦有不少政治工具對黨員進行賞罰。
共和黨的醫保法案揭露黨內分歧、總統特朗普說服黨員的能力有限。這些挑戰不會消失。當法案被遞交至參議院，共和黨陣營的裂痕、特朗普的游說技巧亦會面臨另一次考驗。
雖然共和黨在參議院仍是佔多數，但席數只比民主黨多出4席。民主黨人將會利用議會規則去阻止立法。
不過，勝利就是勝利。贏得不漂亮，或許只是剎那光輝，不過特朗普與共和黨眾議員領導層亦會視之會一場勝利。
法案與奧巴馬醫保有何不同？
- 新法案廢除假如有能力者必須購買醫療保險的規定
- 公司僱用超過50人，不再必須向員工提供醫療保險
- 保留26歲或以下人士能夠使用父母保單
- 容許保險公司向較年長顧客收取最少高五倍的費用
- 各州分可以選擇不提供必需的福利，例如癌症治療和使用急症室
- 假如有人患有已存在的疾病，州分可以不擔保必定向他們提供醫療