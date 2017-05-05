美眾院廢除奧巴馬醫改對特朗普有何意義？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與共和黨領導慶祝勝利

美國眾議院周四（5月4日）以217對213票通過取消奧巴馬醫保，總統特朗普說奧巴馬醫保改革已經死亡。

奧巴馬醫保被廢除是特朗普首次的立法勝利，令他得以實行競選承諾之一。

民主黨人說共和黨提出的醫保法案會令百萬以計的人失去醫療保險。

新醫保法案將會被遞上參議院，共和黨人指他們會重新草擬法案。

當投票結束後，示威者向議員們大叫「真無恥！」。

總統特朗普則在白宮草地為共和黨人舉行慶功會。

六周前，共和黨未能取得足夠票數通過新醫保法案。

圖片版權 Getty Images Image caption 民主黨人在華盛頓發起示威

不過，法案經過幾次修改去取得共和黨內的保守派及溫和派的支持。

特朗普在玫瑰園內說：「不要搞錯了，奧巴馬醫保被廢除了…… 奧巴馬醫保已死。」

「保費會下降、自負額會下降，不過最重要的是，這是一個很好的計劃。」

民主黨人怎樣說？

民主黨人認為，推行新醫保法案會帶來相反的效果：窮人會失去醫療保險、富人得到減稅、長期病患前景不明。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）說：「幾千上萬的美國人將會失去醫療保障，並因此死去。」

圖片版權 Twitter Image caption 希拉里在推特發文：「共和黨今天在政策及道德方面造成錯誤，非常可恥。百萬計的家庭會因為他們的行動受害，我們要為他們進行反擊。」

代表醫院及醫生的團體指共和黨的法案未經過凖確評估，對法案表示關注。

並不隸屬任何政黨的國會預算辦公室曾指出，共和黨兩個月前提交的醫保法案將會在十年內令2400萬美國人失去醫療保險。

今次的法案與三月提出的法案有甚麼不同？

其中一條修改案令到各州份可以選擇不提供必需的福利，例如癌症治療和使用急症室，以取悅黨內的保守派。

新法案其中一個修訂是，政府在未來五年將投入80億美元（62億英鎊）到病患的保險，減輕他們的負擔。這項修訂令溫和派共和黨人轉為支持法案。

奧巴馬在2010年推出《合理醫療費用法案》，令2000萬美國人得到醫療保障。不過共和黨認為聯邦政府通過奧巴馬醫保越權，法案亦令病人得到更少選擇、並推高保費。

紐約總檢察官周四晚上說，假如法案成為法律，他將打官司挑戰。

將會發生甚麼事？

假如法案通過成為法律，美國醫療系統將會經歷翻天覆地的變化。

不過共和黨參議員他們將會放棄現時法案的重點，並指他們會重新草擬。

共和黨參議員麗莎‧穆爾科斯基（Lisa Murkowski）說她希望重新開始，而她的同僚鮑勃•考克（Bob Corker）說現時法案在參議院通過的機會是「零」。

圖片版權 Twitter Image caption 共和黨參議員格萊厄姆（Lindsey Graham）在推特說：「法案在昨天定案、未經國會預算辦公室評估、不准提出修訂、三小時的總辯論…… 我們要對法案保持謹慎。」

共和黨以52-48之數控制參議院，即是說要通過法案的話，共和黨不能失去多於兩名黨員的支持。

假如參議院通過自行撰寫的法案，眾議院將要審核新法案，需要再進行談判及修訂。

眾議院通過廢除奧巴馬醫保，對特朗普有何意義？

BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普對結果感到得意

拉倒奧巴馬醫保的第一回合，結果已揭盅。第二回合即將開始，而反對者更加強大、挑戰亦更加困難。

大家要記得，共和黨的醫保法案在眾議院得到通過，是簡單的部份。共和黨在眾議院佔多數，眾議院長保羅·瑞安（Paul Ryan）亦有不少政治工具對黨員進行賞罰。

共和黨的醫保法案揭露黨內分歧、總統特朗普說服黨員的能力有限。這些挑戰不會消失。當法案被遞交至參議院，共和黨陣營的裂痕、特朗普的游說技巧亦會面臨另一次考驗。

雖然共和黨在參議院仍是佔多數，但席數只比民主黨多出4席。民主黨人將會利用議會規則去阻止立法。

不過，勝利就是勝利。贏得不漂亮，或許只是剎那光輝，不過特朗普與共和黨眾議員領導層亦會視之會一場勝利。

法案與奧巴馬醫保有何不同？