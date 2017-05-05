朝鮮稱「粉碎」美國中情局刺殺金正恩企圖

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在朝鮮半島局勢緊張加劇之際，朝鮮國家媒體報道說，美國和韓國的特工正策劃刺殺朝鮮領導人金正恩。

朝鮮國家安全部發佈聲明說，一個美國中央情報局和韓國情報機構支持的恐怖組織已經進入朝鮮凖備用生化物質發動攻擊。

聲明說，這些人凖備在平壤舉行公開儀式的場合發動攻擊，但"反恐攻擊"會即刻開始。

朝鮮國家媒體引述安全部的聲明說，中情局利用包括放射性材料和納米毒物在內的生化物質進行刺殺行動的好處是攻擊者不需要接近目標，而且會在半年到一年以後才會出現致命效果。

聲明發佈正值朝鮮半島局勢高度緊張之際。平壤面對美國的武力威脅發出越來越好戰的言辭，而特朗普政府針對朝鮮的武器計劃採取強硬姿態。

最近幾周以來，西方和朝鮮互相指責。平壤威脅要進行第六次核試驗，因此朝鮮半島局勢進一步緊張。

朝鮮國家安全部聲明說，中情局和韓國的情報機構"在思想上腐蝕並賄賂了朝鮮民主主義人民共和國的一名姓金的公民"，指使他對金正恩發動攻擊。

朝鮮安全當局指稱此人在俄羅斯工作期間，受到韓國情報機構的腐蝕和賄賂。他接受幾筆賄賂，總金額至少74萬美元。

朝鮮當局還說，此人接受指示，讓他提供有關一個經常舉行慶祝活動的地點的詳細信息，並對可能採取的攻擊方式進行評估。

聲明還說，此人還收到提供的衛星接收器以及其他材料和設備。他還多次接觸一名韓國情報人員以及一名來自 Qingdao Nazca Trade Co.公司，名叫Xu Guanghai的「幫兇」。

中國國家企業信用信息公示系統網站顯示， 該公司於今年3月成立，Xu Guanghai是該公司法人代表，公司業務包括「化學產品」。

聲明說，刺殺陰謀無異於"宣戰"行為，"我們要挖出並且無情肅清所有美國中情局及其傀儡韓國情報機關的恐怖分子"。

"這個邪惡的罪行最近被朝鮮民主主義人民共和國偵破並粉碎，這些恐怖活動不僅是針對朝鮮民主主義人民共和國，而且是針對全人類正義和良心，是干涉人類前途的罪行。"

不過，朝鮮的聲明沒有對於被偵破的陰謀作具體說明，沒有說明案件如何被偵破，被指的間諜受到何種處置。