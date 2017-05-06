法國大選：馬克龍稱電腦系統遭入侵

圖片版權 Reuters Image caption 馬克龍的競選團隊曾多次聲稱被黑客入侵。

法國次輪大選前夕，中間派獨立候選人埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）的競選團隊指它的電腦系統被黑客攻擊，嘗試左右選民意向。

洩露的文件在周五（5月5日）午夜拉票活動結束前被上載至一個供用戶分享檔案的網站。

馬克龍的競選辦公室在聲明中指，文件都是數星期前黑客攻擊時取得的，當中包括多封馬克龍的私人、公務電郵和財務紀錄。聲明指黑客將這些紀錄混在一些懷疑是他們偽造的文件一併公開，混淆視聽。

聲明認為黑客的攻擊具規模，也經周詳策劃，目的是為了抹黑他的競選工程。

根據法國選舉規則，拉票活動結束後，候選人不可以再發出任何聲明，當地媒體亦不得再報道任何與競選活動有關的新聞，直至投票結束為止。

換句話說，馬克龍不可以再就事件發聲，法國傳媒亦不能報道任何有關文件洩露的事。

誰乾的？

馬克龍的競選辦公室指，這和早前美國大選期間民主黨全國代表大會和希拉里競選活動所受的黑客攻擊異曲同工，是為了「破壞民主進程」。

當時，維基解密網站將民主黨和希拉里外洩的資料上載到自己的網站。它在馬克龍稱自己的競選團隊被黑客攻擊後，在社交網站發出帖子連結到刊登外洩資料的網站，但沒指明該網站有否參與策劃這次行動。

圖片版權 EPA Image caption 勒龐的外交政策被認為傾重俄羅斯。

重施故技？

馬克龍早前已多次聲稱被黑客入侵，競選辦公室曾指過往的入侵是俄羅斯和烏克蘭的黑客組織所為。他也曾批評俄羅斯政府嘗試透過這些攻擊，協助極右政黨國民陣線的領導人瑪麗安·勒龐（Marine Le Pen）在大選中取得勝利。

數月前，馬克龍指競選網站遭受懷疑來自烏克蘭的攻擊，故障數分鐘後修好。

美國網絡安全公司Trend Micro上月亦指來自俄羅斯的黑客利用假冒電郵和惡意程式，嘗試騙取馬克龍的競選辦職員登入電腦的使用者名稱和密碼。

馬克龍也在5月4 日入稟法院，要求當局調查指他在外地管有銀行戶口的謠言。他認為這些控罪是「假新聞」，也是「謊言」，亦指一些報道這些消息的網站與俄羅斯政府有聯繫。