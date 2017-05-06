法國大選：嚴禁傳播「黑客竊取」的馬克龍資料詳情

圖片版權 Reuters Image caption 馬克龍的競選團隊曾多次聲稱被黑客入侵。

法國大選第二輪投票前夕，中間派獨立候選人埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）的競選團隊指它的電腦系統被黑客攻擊，企圖左右選民意向。

競選委員會周六再次提醒媒體和公眾，在周日投票結束前傳播有關被洩露資料詳情將可能被視為違法。

根據規定，在投票結束前，媒體不得發表被外洩資料詳情，也不得就此事，包括資料內容，發表評論。

但觀察人士認為，在信息流通渠道發達的今天，禁言令在多大程度上有效較難判斷。

馬克龍的競選辦公室稱，數周前黑客竊取了大量與競選有關的內部文件，包括馬克龍的私人、公務電郵和財務數據；黑客將這些真實的文件跟一些懷疑是他們偽造的文件混在一起一併公開，混淆視聽。

大約有9GB的外洩文件在周五（5月5日）午夜拉票活動結束前被匿名者上傳至一個文件分享網站。

聲明認為黑客的攻擊具規模，也經周詳策劃，目的是為了抹黑馬克龍的競選活動。

根據法國選舉規則，拉票活動結束後，候選人不可以再發出任何聲明，當地媒體亦不得再報道任何與競選活動有關的新聞，直至投票結束為止。

怎麼傳播？

周五下午，一位美國極右翼人物的推特帳戶上出現了#MacronLeaks標籤的推文，據報道5分鐘之內就被轉發了87次，表明很可能通過自動轉發程序擴散信息。

一個半小時之內，勒龐陣營的支持者注意到這條推特信息，隨即通過自動轉發程序繼續擴散。

三個半小時後，#MacronLeaks標籤被用了47000次，維基解密推特帳戶在這個過程中起了關鍵作用。

圖片版權 AFP

是誰幹的？

目前還不清楚幕後是誰。馬克龍的競選團隊沒有具體點名，但聲稱此舉目的是為了破壞馬克龍的競選活動，破壞法國民主，並認為這和早前美國大選期間民主黨全國代表大會和希拉里競選活動所受的黑客攻擊異曲同工。

當時，維基解密網站將外洩的民主黨和希拉里的資料上載到自己的網站。

維基解密雖然發佈了推特上外洩資料的鏈接，也轉發了洩漏的郵件，但暗示自己沒有參與策劃這次行動。

有過先例？

馬克龍團隊此前已經被黑客襲擊過，認為黑客來自俄國和烏克蘭，懷疑莫斯科希望以此支持極右政黨國民陣線的領導人瑪麗安·勒龐。

勒龐的外交政策被認為親俄。

今年二月，馬克龍指競選網站遭受懷疑來自烏克蘭的攻擊，故障數分鐘後修好。

美國網絡安全公司Trend Micro上月亦指來自俄羅斯的黑客利用假冒電郵和惡意程式，嘗試騙取馬克龍的競選辦職員登入電腦的使用者名稱和密碼。

馬克龍於5月4 日入稟法院，要求當局調查指他在外地管有銀行戶口的謠言。他認為這些控罪是"假新聞"，也是"謊言"，亦指一些報道這些消息的網站與俄羅斯政府有聯繫。

針鋒相對

馬克龍的中間派親歐盟，希望歐洲更多融合，而勒龐的目標正相反。

但真正的核心問題是法國的失業率，現在高達10%，25歲以下人口失業率更高，達25%。

法國經濟自2008年在世界金融危機中遭受重創後，現在正在緩慢復蘇，所有參加競選的黨派候選人都宣稱必須進行深層次變革，但馬克龍和勒龐主張的具體措施不同。

圖片版權 Reuters Image caption 綠色和平組織發起了一次令人措手不及的示威行動

安全問題

本次大選是在緊急狀態下展開的。首輪投票前三天，一名警察在香舍麗榭宮門外被槍擊致死。

據法國媒體報道，自2015年巴黎遭恐怖主義襲擊後，當局調遣7000軍人負責反恐行動；第二輪投票期間，還將部署50000警察加強保安。

其中12000名警察和軍人將負責巴黎的安全，主要任務是守護投票站，以及進行"動態巡邏"，遇到情況即刻介入。

周日第二輪投票勝負應該當天夜裏就可見分曉，但正式宣佈要等到5月11日。

俄羅斯政府有聯繫。