尼日利亞女生被綁三年　「博科聖地」釋放其中82人

圖片版權 AFP Image caption 「博科聖地」曾發放視頻證明被拐女生仍然生存，當中可見她們改穿了穆斯林罩袍。

尼日利亞總統府表示，伊斯蘭武裝團伙「博科聖地」（Boko Haram）釋放了其中82名三年前被綁架的女中學生。

總統府透過社交媒體發佈聲明說，政府與「博科聖地」談判後同意交出一批該組織的犯罪嫌疑人，以換取女生獲釋。

總統府拒絶透露到底交出了多少名嫌疑人，但稱獲釋女生星期天（5月7日）將被送到首都阿布賈，並將獲得總統布哈里（Muhammadu Buhari）接見。

2014年4月，「博科聖地」在東北部博爾諾州奇布克鎮（Chibok）一所寄宿中學連夜擄走276名女生，震怒國際社會，並觸發了 #BringBackOurGirls （帶我們的女孩回家；還我女孩）大規模網上聲援運動。

時任美國第一夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）與諸多好萊塢影星紛紛參與聲援。

華盛頓美利堅大學非洲研究助理教授卡爾·勒旺博士（Dr Carl LeVan）接受BBC第五電台採訪時分析說，上台兩年左右的尼日利亞執政黨當年的政綱包括要打擊「博科聖地」組織，軍方正急於展示其工作成效，這次人質獲釋恰逢其時。

BBC記者獲悉，82名獲釋女生已由尼日利亞軍方接收，從一處不明偏遠地點經由陸路送到靠近喀麥隆邊境的班基鎮（Banki）軍事基地。

尼日利亞政府證實，這次談判是由瑞士政府與紅十字國際委員會（ICRC）居中斡旋。

在此之前，約195名被擄女生仍然下落不明。

「車隊裏有兩名蒙眼男子」

BBC記者斯蒂芬妮·赫加蒂（Stephanie Hegarty）拉各斯報道：

有關人質獲釋的消息從星期六（6日）午後就開始流傳。一名士兵主動接觸BBC，表示有超過80名「奇博克女孩」被送到靠近喀麥隆邊境的一處陸軍基地。

與此同時，一名協助促成放人的國際組織人員說，幾輛裝甲車離開了邁杜古裏（Maiduguri）——那座「博科勝地」以之為根據地的城市——隨著一支車隊開到「森林」裏去會合女生。

他說，車隊裏載著兩名被蒙眼的男子。

總統府說，女生獲釋是用以換取一些「博科聖地」犯罪嫌疑人獲釋，但是我們就是不知道有多少人。

綁架事件是如何發生的？

2014年4月14日晚，「博科聖地」武裝分子攻擊奇布克鎮官立女子中學，並擄走276人，超過50人很快就成功逃走。

被擄女生主要都是基督教徒，但組織頭目阿布巴卡爾•謝考（Abubakar Shekau）不久後發放視頻，聲稱女生們都皈依了伊斯蘭教。

到去年10月，「博科聖地」在與紅十字會談判後釋放其中21人，另有三人被尋獲，其中一人已經產子，並稱呼一名陪伴的男子為丈夫，軍方則稱該名男子為「博科勝地」嫌犯。

法新社指出，在10月這批女生獲釋之際，其餘的女生似乎已分別被「博科聖地」的不同派系帶到不同地方。

5月6日的放人消息得到證實之際，尼日利亞總統府形容，持續多時的談判終於取得了成果。

圖片版權 AFP Image caption 「博科聖地」去年10月也曾釋放21名被擄女生。

「博科聖地」（Boko Haram）何許人也？

團伙成立於2002年，最初主力抵制西方教育——「博科聖地」在豪薩語（Hausa）中意指「禁止西方教育」

2009年開展武裝活動

成千上萬人被殺，主要集中在尼日利亞東北部，數以百計人員被綁架，包括大批女學生

佔領尼日利亞東北部大片土地，並宣稱建立哈里發國（caliphate；伊斯蘭國家）

2016年宣佈效忠所謂的「伊斯蘭國」（IS）武裝，現自稱其控制地區為「伊斯蘭國西非省」

區內政府軍等部隊已重奪大多數被佔領土地

去年8月，團伙內部冒起多位新領袖，爆發權鬥，團伙四分五裂

英文報道：誰是「博科聖地」？