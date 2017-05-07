美國「炸彈之母」為何惹怒教宗？
- 2017年 5月 7日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
美國實戰中使用過的威力最大的常規武器"炸彈之母"令天主教教宗方濟非常不悅。
原因是？教宗認為，殺人武器不配用「母親」這個字眼命名。
教宗日前在梵蒂岡接見一批學生時說，聽到「炸彈之母」這個名字時感到「羞愧」。
接下來他還質問："母親是孕育生命的，但這個只能帶來死亡。這樣的東西怎麼能被稱作母親？怎麼回事？"
上個月，美國在阿富汗投放巨型炸彈打擊所謂的"伊斯蘭國"目標。
巨型炸彈的正式名稱是GBU-43/B：大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb ）。它重達9800公斤，相當於美國當年在日本廣島投放的原子彈「小男孩」的兩倍。
這次在阿富汗是美國第一次在實戰中使用GBU-43/B。
GBU-43/B正式名稱的首字母縮寫MOAB恰好和英文"炸彈之母"（Mother of All Bombs）相同，再加上它威力巨大。因此得"炸彈之母"俗稱。
教宗方濟各將於5月24日在梵蒂岡會晤美國總統特朗普。羅馬是特朗普就任後首次出訪歐洲行程中的一站。
教宗和特朗普在許多問題上觀點差距很大，包括移民、如何應對敘利亞戰爭引發的難民危機、氣候變化的影響和重要性等。
有分析預測，雙方的對話難免尷尬。