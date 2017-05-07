美國「炸彈之母」為何惹怒教宗？

圖片版權 AFP Image caption 教宗方濟各將於5月24日會晤美國總統特朗普

美國實戰中使用過的威力最大的常規武器"炸彈之母"令天主教教宗方濟非常不悅。

原因是？教宗認為，殺人武器不配用「母親」這個字眼命名。

教宗日前在梵蒂岡接見一批學生時說，聽到「炸彈之母」這個名字時感到「羞愧」。

接下來他還質問："母親是孕育生命的，但這個只能帶來死亡。這樣的東西怎麼能被稱作母親？怎麼回事？"

上個月，美國在阿富汗投放巨型炸彈打擊所謂的"伊斯蘭國"目標。

巨型炸彈的正式名稱是GBU-43/B：大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb ）。它重達9800公斤，相當於美國當年在日本廣島投放的原子彈「小男孩」的兩倍。

這次在阿富汗是美國第一次在實戰中使用GBU-43/B。

GBU-43/B正式名稱的首字母縮寫MOAB恰好和英文"炸彈之母"（Mother of All Bombs）相同，再加上它威力巨大。因此得"炸彈之母"俗稱。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國2003年試驗GBU-43/B大型空爆炸彈

Image caption 阿富汗一士兵指著山谷中炸彈之母落下的地方

教宗方濟各將於5月24日在梵蒂岡會晤美國總統特朗普。羅馬是特朗普就任後首次出訪歐洲行程中的一站。

教宗和特朗普在許多問題上觀點差距很大，包括移民、如何應對敘利亞戰爭引發的難民危機、氣候變化的影響和重要性等。

有分析預測，雙方的對話難免尷尬。