敘利亞難民新生兒以總理命名致敬特魯多

圖片版權 Afraa Bilan Image caption 母親阿弗拉·比蘭抱著被命名為賈斯廷-特魯多的新生兒。

去年2月，當穆罕默德和阿弗拉·比蘭（Afraa Bilan）抵達加拿大時，他們在一個陌生的國家開始了嶄新的生活。

來自敘利亞的大馬士革，他們帶著女兒納亞（Naya）和兒子尼爾（Nael）在冬天抵達蒙特利爾。

加拿大總理賈斯廷·特魯多（Justin Trudeau）沒有在機場迎接他們，儘管他曾專程在多倫多機場歡迎一些其他敘利亞難民。

但這對夫婦覺得他們應該以某種方式向他表示感謝——於是就以他的名字命名他們剛出生的兒子。

賈斯廷-特魯多·亞當·比蘭（Justin Trudeau Adam Bilan）於本周四（5月4日）出生在加拿大西南部城市卡爾加裏（Calgary）。（寶寶的名字是賈斯汀-特魯多，而不是賈斯汀）。

現年29歲的穆罕默德在大馬士革曾是一名理髮師。但他曾經被列入敘利亞軍隊的目標，並被拘留過。

獲釋後，他的家人得知當局又在尋找他，他可能會面臨進一步的拘留——而大多數遭遇此命運的人都有去無回。

在特魯多總理上台後，加拿大開始接收敘利亞難民。這是他們逃離敘利亞的契機。在飽受敘利亞戰爭之苦五年後，他們迫不及待地奔向這線生機。

圖片版權 Facebook/Muhammad Bilan Image caption 穆罕默德抱著出生不久的兒子。

圖片版權 Facebook/Sam Nammoura Image caption 賈斯廷-特魯多·亞當·比蘭於5月4日出生在加拿大卡爾加裏

在加拿大東部的魁北克省（Quebec）蒙特利爾市（Montreal）生活一段時間後，他們最終在西部的阿爾伯塔省（Alberta）卡爾加裏市（Calgary）定居。

「加拿大安全多了，這裏沒有戰爭，完全沒有敘利亞那樣的生活，」阿弗拉在電話中告訴BBC。「一切都是毫不相同，一切都很好，絲毫不像敘利亞的日子。」

阿弗拉承認，剛抵達加拿大的時候「有點苦惱」，起初有些難以適應，特別是加拿大的冬季天氣。

但她現在說一口流利的英語，老公穆罕默德在一家雜貨鋪做兼職。

圖片版權 Reuters Image caption 在加拿大，不只有一個賈斯廷‧特魯多

他們希望賈斯汀-特魯多有朝一日能見到著名的特魯多總統。

「他人很好」，阿弗拉說。「他幫助我們這麼多，將孩子以他的名字命名只是對他接納我們來到加拿大的小小的感謝。我們希望感謝他和所有的加拿大人民。」

自特魯多於2015年11月上台執政，至今年1月，共40，000多名敘利亞難民已獲准在加拿大定居。其中大約1000人來到卡爾加裏市。

今年1月下旬，美國總統特朗普下令禁止從7個穆斯林佔人口大多數的國家移民至美國後，特魯多總理在社交媒體上重申了其政府政府承諾，將致力於幫助「那些逃離迫害、恐怖主義和戰爭的人們」。

在今年2月，加拿大安大略省（Ontario）的另一對敘利亞籍夫婦也將他們的新生兒命名為賈斯汀（Justin），以表達對特魯多總理的感激之情。但是賈斯汀-特魯多·亞當·比蘭被認為是第一個「嬰兒賈斯汀- 特魯多」。