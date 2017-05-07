老公出軌妻子報復 招數各異後果嚴重

圖片版權 Reuters Image caption 醫生從情急下吞錢的女子胃中取出被吞下的部分紙幣。

日前一位哥倫比亞妻子在得知老公出軌後，憤怒之餘把自己平生積蓄存款全給吃了，以防被老公挪用。

妻子在得知老公出軌後實施的報復有時超乎想像、但又不失委婉。

吞錢

名字叫做阿爾梅達的妻子在發現自己的丈夫不忠後，三下五除二把平生攢下的積蓄、大約相當於9000美元的現金都給吞了。

直到這位30歲的妻子後來感到腹部劇痛被送往醫院後，大家才恍然大悟她究竟幹了什麼。醫生隨後從她的胃裏取出了好幾卷紙鈔。

起初阿爾梅達在發現丈夫出軌後，先是把錢藏了起來。但當她"偷吃"的丈夫找到了藏錢的地方，並且企圖要分一半後，她情急之下把包括面值100美元的紙鈔在內的現金卷成卷兒後直接生吞了。

主治醫生塞拉諾說，他在手術中分別從這位女患者的胃部、和腸道找到了這些成卷的紙幣。

他說："這不像是走私現金，而是一位女性在遇到那種困境時採取的極端手段。"

儘管有些紙幣被體內的胃液給毀了，但阿爾梅達生吞的美元紙幣在取出洗淨後還能用。

阿爾梅達現在表示，她出院後凖備用這些錢去好好過一個奢侈的假期。

下藥

生活在英國懷特西文的妻子凱麗在發現自己的老公在外面與新女友尋歡後，在她丈夫平時喝的粥裏下了瀉藥。

當時，這位妻子把12包瀉藥都倒入平日熱衷練習肌肉健美的老公喝的蛋白粉裏了。

58歲的老公約翰當把這袋混有瀉藥的蛋白粉倒在粥裏時，曾懷疑那袋蛋白粉"聞起來有些不對勁"。

最終凱麗投瀉藥事發，被當地法院判處12個月有條件釋放。

她在法庭上解釋說，她希望丈夫喝了被下了瀉藥的粥後，會在與新歡幽會時鬧病。

圖片版權 Getty Images Image caption 前英國能源大臣休恩在出軌後，被前妻普萊斯告發曾代為受過後被判入獄，斷送了自己的政治前程。

"魚死網破"

曾出任英國能源大臣的前議員休恩在出軌被妻子發現後，身為經濟學家的前妻普萊斯曝料她曾在十年前被普萊斯要求代為超速駕駛受罰。

事情發生在2003年，當時休恩駕車在斯坦斯蒂德機場和倫敦行駛途中超速被攝像頭拍下，但為了逃避起訴，他讓妻子普萊斯代為受過。普萊斯隨後對警方謊報稱，當時開車的人是她、不是她的議員老公休恩。

普萊斯的報復為自己也招來牢獄之災。她與出軌的前夫休恩最終以妨礙司法罪，各自被判入獄八個月。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國歌手碧昂斯用向歌迷表白對老公的愛，來面對丈夫Jay Z出軌的傳言。

"美麗老公"

而美國著名歌手碧昂斯在老公Jay Z被曝"偷吃"後，用一種得體的方法規勸他回頭是岸。

碧昂斯同期發行的專輯主線都是圍繞著"不忠"，那個時期她的丈夫、歌手Jay Z被指出軌，並與一位化名叫做"貝奇"的女子幽會。

碧昂斯當時在邁阿密的演唱會上正面應對傳言，並用"美麗老公"來形容Jay Z，並對著眾多歌迷說她"深愛著"他。

但在整場演唱會過程中，碧昂斯只提到了她那位歌手老公一回。