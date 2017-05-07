法國大選：馬克龍大幅領先獲勝當選新任總統

圖片版權 Reuters Image caption 馬克龍當選法國新一任總統。

39歲的馬克龍（Emmanuel Macron）在法國總統大選第二輪投票中擊敗極右派候選人勒龐（Marine Le Pen），當選為法國新一任總統。

投票結果顯示，馬克龍以65.5%的支持率大幅領先地擊敗了支持率為34.5%的極右翼候選人勒龐，將成為法國歷史上最年輕的總統。

他同時也將成為自1958年法國現代共和政體原理形成後，首位來自於法國傳統兩大黨派之外當選總統。

他說，"一個充滿希望和信心的嶄新篇章已經開啟"。

在馬克龍獲勝後，他的支持者們在大選投票當日嚴密的安保下，聚集在巴黎市中心慶祝他當選為法國新任總統。

馬克龍的競選團隊確認說，馬克龍在獲勝後與勒龐進行了"誠摯的"電話交流。

Image caption 馬克龍在法國大選第二輪投票中以大幅領先獲勝。

勒龐在承認競選失敗後"祝願馬克龍成功"。她對支持者們說，法國社會現在被分為兩大派別，分別是"全球化主義者和愛國者"。

她在講話中說，法國民眾選擇了一位「持續現狀的候選人」，並稱她領導的「國民陣線」創造了「具有歷史意義、巨大的成果」，並將集中精力參加六月份的立法會選舉。她說，「國民陣線」現在成為了法國最大的反對黨，那些支持馬克龍的黨派已經不是真正的反對黨了。

勒龐感謝投票給她的1100萬法國民眾。她說，此次大選說明，法國急需一個新的政治力量。她說，她領導的"國民陣線"需要自我更新，她將開始"深層次的改革"。

馬克龍獲勝後表示，「法國歷史今晚進入嶄新的一頁」，並希望是「充滿希望和重振信任的」一頁。

此次法國大選的民眾投票率低於往年，為65.3%，估計有超過25%的法國民眾選擇放棄投票。

BBC駐巴黎記者舍費爾德表示，這次法國大選最引人注目的地方在於，一位三年前對於法國民眾而言默默無聞的人，通過自信、能量和搭建聯繫形成一股政治勢力，並在大選中擊潰了法國的老牌政黨。

據分析，馬克龍當選總統後馬上會遇到的挑戰來自於他領導的"前進運動"目前在法國國會沒有任何席位。

他在法國大選中之所以能得到其它黨派的支持，大多是為了擊敗極右翼候選人勒龐。

圖片版權 AFP Image caption 有分析認為，馬克龍個人的親和力幫助他在大選中取得成功。

支持馬克龍的法國現任總統奧朗德隨即在推特上寫道：「為了我們國家的繁榮送去我最美好的祝願」。

他致電馬克龍表示祝賀，並說馬克龍能「大幅領先獲勝，說明絶大部分的法國民眾還希望繼續保持法國的價值觀，強化和歐盟的關係，以及對世界開放的態度」。

國際社會反應

歐盟委員會主席容克在推特上祝賀馬克龍當選法國新一任總統，並說「法國民眾把選票投給了歐洲的未來」。

德國總理默克爾對馬克龍當選法國新總統表示祝賀。她稱馬克龍的獲勝「是一個強大和團結的歐洲的勝利」。

英國首相特里莎梅發佈推特說：「法國是英國最緊密的盟友之一，我們希望能早日和這位法國新總統合作。」

美國總統特朗普在推特上寫道：「祝賀馬克龍今天獲勝、並當選法國新總統。我非常希望能早日與他合作。」

英國獨立黨前黨魁法拉奇對馬克龍的當選發出不和諧的聲音。他說，馬克龍只能讓法國再忍受五年的「失敗」，他號召勒龐「堅持住」。