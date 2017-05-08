越南反腐：越共中央政治局委員丁羅升被免職

圖片版權 EPA Image caption 官方聲明指，丁羅升涉嫌在六年前擔任越南石油與天然氣巨頭國企領導時管理失當，已被免除越共中央政治局委員職務

越南執政的共產黨免除胡志明市黨委書記丁羅升的職務，這是該國近年來落馬官員級別最高的政治案件。

一份官方聲明指，丁羅升涉嫌在六年前擔任越南石油與天然氣巨頭國企領導時管理失當，已被免除越共中央政治局委員職務——該組織是越南權力最大的決策機構。

分析人士指，丁羅升曾被視為越南政界的後起之秀，但現在他的政治生涯似乎已走到盡頭。

目前尚未清楚誰將會接任胡志明市的市委書記。

越南近年來一直在進行著艱辛的努力，試圖對龐大而效率低下的國企進行清肅和改革，而舊稱西貢的胡志明市則是越南的商業中心。

「對損失負責」

圖片版權 AFP Image caption 越南近年致力於和中國類似的高調反腐行動

越南官方越通社報導，越南共產黨在黨內第十二屆中央委員會第五次全體會議上作出對丁羅升的處分決定。

他在2006至2011年間擔任越南國家油氣集團（PVN）黨委書記，在2016年當選為越共中央政治局委員，並成為胡志明市市委書記。

越通社引述越共中央檢查委員會指，越南油氣集團黨委領導層「缺乏責任心」，令集團運營無效，連續虧損多年，並有多名幹部違反黨紀及國家法律。

該委員會指，丁羅升「需對越南油氣集團黨委常委會和成員理事會在2009—2011年的違紀違規行為負起責任，對其在任職期間所簽發的決議和所造成的損失負責任「。

越南國家領導層在近年作出了與中國類似的政府內部高調的反腐敗行動，很多富豪及行政官員被捕。

但分析人士指，這些反腐行動很多時候是政治鬥爭多於實際施行政治改革。