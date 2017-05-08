澳洲人五分之一曾遭遇「報復性艷照」

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一項對「報復性艷照」（revenge pron）進行的調查發現，每五個澳洲人當中就有一個曾遭遇以色情影像為工具的報復。

這項在全國開展的研究對超過4200人進行調查，發現男性與女性成為報復目標的可能性相當。

五分之一的人曾經在未同意的情況下，被拍下裸體或性愛的影像；11%的人表示，他們的影像曾經在未經同意的情況下被發送出去。

研究人員指，調查結果顯示，有關的侵犯比想像中更嚴重。

根據墨爾本皇家理工大學（RMIT University）和莫納什大學（Monash University）的研究，男性比女性更有可能作為加害者，而女性則會更擔心自身安全。

迅速改變

包括原住民、殘障人士以及LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別人士）群體在內的少數群體成為受害者的風險更大。

研究者主張將這些以影像為工具的侵犯行為列為聯邦法律禁止的犯罪行為，並開設類似於英國在2015年所設立的求助熱線。

「以影像為工具的侵犯已經迅速成為一個問題，我們的法律和政策也不可避免地要努力跟上，」研究團隊的領導者尼古拉·亨利博士（Dr Nicola Henry）說。

「這不僅僅是針對『報復性艷照』——影像正在被人用來控制、侵犯和羞辱對方，程度遠遠超出了所謂『關係惡化』的那一類狀況。」

目前，澳大利亞只有維多利亞和南澳兩個州有具體的法律制裁未經同意對外發送影像的行為。

"報復性艷照"（revenge porn）一詞的由來

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該詞最初出現在1990年代，用於描述一種電影的細分類別，內容主要講述一些報復性的情節以及一些無理由的暴力，與「性虐待」的類別有較大關聯性

這個詞在當代的含義最早於2007年出現在詞典網站urgandictionary.com。一個叫「JonasOooohyeah」的網友這樣定義它：「由前女友或者（通常是）前男友在特別惡劣的分手之後上傳的自製視頻，以此羞辱對方或自娛。」

2008年末，這個詞在一個成人博客上被至少一個網站使用；同年11月，《Details》雜誌刊登了一篇關於報復性艷照的文章

至到3年後，媒體才開始認真地關注報復性艷照的問題。2011年12月，臉書（Facebook）採取行動，阻止一個網站在未經同意之下將裸露照片和用戶個人鏈接配套發送

資料搜集：《牛津英語辭典》（Oxford English Dictionary）助理編輯喬納森·丹特（Jonathan Dent）