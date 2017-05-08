朝美對峙升級？平壤再拘押一名美國公民

圖片版權 PUST Image caption 朝中社報道稱，曾在平壤科技大學工作的美國公民金學成（Kim Hak Song）5月6日被捕。

在朝鮮半島局勢緊張之際，朝鮮當局以涉嫌從事"敵對行為"為由，宣佈再拘押一名美國公民。

朝鮮官方的朝中社報道稱，曾在平壤科技大學工作的美國公民金學成（Kim Hak Song）5月6日被捕。

此前有三名美國公民被朝鮮拘留，包括曾任教平壤科技大學的金盛德（Kim Sang-duk）。

朝中社說，朝鮮有關執法機關正對金學成的犯罪行為展開具體調查。但有關報道沒有提供更多細節。

美國國務院官員在一份聲明中說，華盛頓"了解一名美國公民在朝鮮被拘留的報道"，並稱美方正透過瑞典駐平壤大使館與朝鮮方面進行聯絡。

美國和朝鮮沒有正式外交關係，美國公民在朝領事事務目前由瑞典駐平壤使館代理。白宮過去曾經指責朝鮮把美國公民用作和華盛頓談判的籌碼。

朝鮮逮捕美國公民曾經成為美國一些高層人士來平壤的契機。幾年前，美國前總統比爾·克林頓和吉米·卡特都曾經前往朝鮮洽談，爭取被美國人獲釋。

圖片版權 AFP Image caption 2015年10月，美國公民金東哲（韓裔）因"間諜"活動被朝鮮逮捕，2016年4月，朝鮮以"陰謀顛覆"和"間諜"罪判金東哲10年勞教。

路透社報道引述金學成在網上發佈的留言說，金學成曾在一個韓國裔巴西人教會網站上稱自己是一名基督教傳教士，計劃在平壤科技大學開設一個實驗農場，並希望幫助朝鮮人學會自給自足。

2010年，平壤科技大學由一名韓裔美國基督教企業家成立。該大學學生通常是朝鮮精英階層的子女。大學開支主要由美國和韓國基督教慈善團體資助。

多名外國講師目前在平壤科技大學任教。

朝鮮當局再次拘留美國公民事件發生在朝美關係緊張局勢升級之際。

圖片版權 AFP Image caption 上個星期五，朝鮮官方媒體報道說，美國和韓國特工正策劃刺殺朝鮮領導人金正恩。

圖片版權 Reuters Image caption 22歲的美國大學生瓦姆比爾被朝鮮最高法院判處15年勞動教養。朝鮮當局稱，瓦姆比爾"從事反對朝鮮的敵對活動"。

平壤威脅再次進行新的核試驗，而美國則派遣戰艦前往朝鮮半島海域，誓要阻止朝鮮研發核武的計劃。

上個星期五，朝鮮官方媒體報道說，美國和韓國特工正策劃刺殺朝鮮領導人金正恩。

美國和韓國政府沒有就朝鮮的指控作出回應，但有關專家對朝方的說法表示懷疑。

到目前為止，已有四名美國公民在朝鮮被拘。

朝鮮關押的美國人還有誰？