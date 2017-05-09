韓國在政治風波醜聞下開始總統選舉投票

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國民眾將從13名候選人中選出新一任總統

韓國民眾於周二（5月9日）開始進行投票選舉新總統，這是一次提前進行的總統大選，此前的腐敗醜聞迫使前任領導人下台。

左派的總統候選人文在寅（Moon Jae-In）被視為大熱門，中間派的安哲秀（Ahn Chul-Soo）則是他的最有力競爭者。

在韓國國內經濟充滿不確定性，以及與朝鮮緊張關係加劇的情勢下，這一次的韓國大選正受到廣泛關注。

文在寅希望與朝鮮加強溝通，這一點與前總統朴槿惠有明顯差別——朴槿惠幾乎切斷了與朝鮮的一切聯繫。

代表韓國民主黨的文在寅呼籲民眾給他一次「壓倒性的勝利」，因為這將會幫助修補保守派總統朴槿惠被彈劾之後形成的國家撕裂。

「我感覺到，不僅是我和我的政黨，而且是全國人民都更加迫切地需要政府作出改變，」他在周二早上投下自己的一票之後告訴記者說。

圖片版權 EPA Image caption 文在寅（左）攜妻子金正淑於周二早上投票

安哲秀則表示，他仍然有信心自己有機會取勝，他將「等待民眾明智的判斷」。

保守派候選人洪凖勺（Hong Joon-Pyo）表示，此次選舉是在「同情朝鮮的左派政府和保護自由的政府」之間進行的一場「政權抉擇的戰爭」。

此次選舉共有13名候選人參選。

圖片版權 AFP Image caption 安哲秀曾是一名醫生，後轉行成為電腦軟件巨頭

三月，朴槿惠成為第一個在任期間因被彈劾而下台的韓國總統。

儘管朴槿惠一再向民眾致歉，但她否認有任何不當行為，目前正在接受有關受賄和濫用權力的審訊。

文在寅在2012年的大選中曾以微弱差距敗於朴槿惠。

文在寅對於前兩屆由保守派執政的政府一直持批評態度，指他們未能阻止朝鮮的武器發展。

向朝鮮示好－BBC記者史蒂芬·埃文斯（Stephen Evans） 發自首爾

朝鮮已經給了一個頗為明顯的提示，他們希望誰贏得大選。官方媒體的一篇文章說，目前的朝韓關係是「過去十年掌權的保守派一手造成的，復辟了一個對峙的舊時代，將同一民族之間的政治和軍事對抗無限放大」。

這顯示了朝鮮更希望一個與所謂的「陽光政策」有關聯的候選人當選，這項過去的政策令平壤和首爾之間得以溝通合作。

2006年，韓國停止向朝鮮提供援助，這一政策開始受阻，而後在2008年朝鮮開始試驗核設施之後，政策最終瓦解。

韓國政府推行該政策時，文在寅曾是其中一員。他已經在此次競選中暗示，他希望與朝鮮建立更緊密的聯繫。平壤的示好不會幫助他勝選——但也很可能不會對他的競選造成多大的損害。

觀察人士預期，前往票站投票的人數會很多，尤其是年輕的選民。

與朝鮮的關係雖然持續不穩，但是國內的問題仍然是大多數選民關心的首要議題。

圖片版權 Reuters Image caption 經濟問題仍然是選民最關心的議題

所有候選人都承諾將會保護正在複元當中的脆弱的韓國經濟以及降低持續高企的年輕人失業率。

韓國是亞洲第四大經濟體。

一些候選人還承諾將會對韓國政界的精英主義進行抑制，改革統治國內經濟的家族運作大財閥體系。

首爾一名78歲的選民金永自告訴《韓國先驅報》說：「我希望下一任總統會令這個國家的年輕人，像我的孫子這樣的，過得更好。」

投票將於當地時間周二晚間20時結束（11:00 GMT），結果將於之後不久公布。

主要候選人有哪些？

自由派民主黨人文在寅在候選人當中屬於一枝獨秀。作為自由派前總統盧武鉉的親信，他在2012年敗給朴槿惠之後再次參選。

在學生時代積極參與社會活動的他在1970年代曾領導抗議朴槿惠父親、前總統朴正熙（Park Chung-Hee）的示威，被法學院開除。之後，他又獲得執照成為人權律師，工作多年後在盧武鉉當選總統之際進入政壇。

在國內議題上，他曾提過要觸動韓國不可觸碰的大家族財閥，以及他們與政府千絲萬縷的關係。

在朝鮮問題上，他曾呼籲通過新的視角爭取和平，其中可能包括經濟聯繫——一些批評者指這樣的政策會令資金流向平壤的核項目。

他在美國部署薩德防禦體系問題上的立場仍然不清晰，但他對於上月就進行部署是持批評態度。他的發言人稱那是「非常不恰當」，因為它令下一屆政府失去了作決定的權利。

圖片版權 Getty Images Image caption 5月3－5日進行的提前投票中，投票率非常高

文在寅最強的對手安哲秀則曾是一個軟件企業巨子，也是中間偏左政黨國民之黨的創始人之一。

被稱為「韓國比爾·蓋茨」的安哲秀將自己塑造成了不被腐敗玷污的人。腐敗問題已經困擾韓國政壇多時。

他曾將自己形容為「安全問題的保守派和經濟問題的改革派」。在朝鮮問題上，他主張施壓和對話，將平壤拉回談判桌上。

他一開始反對薩德，但後來又說，他會尊重不同國家之間達成的協議。

第三名正在慢慢獲得認可的是自由韓國黨的洪凖勺。這是被彈劾的朴槿惠所屬的政黨，此前稱為新世界黨。他表示，國家安全是他的首要議題。