馬克龍當選：全球最年輕領導人還有哪些?

圖片版權 ERIC FEFERBERG Image caption 現年39歲的埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）是法國歷史上最年輕的總統。

現年39歲的埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）是法國歷史上最年輕的總統。他的當選，打破了1848年上台的路易－拿破侖·波拿巴（Louis-Napoleon Bonaparte）保持了170年的法國最年輕總統紀錄，路易－拿破侖·波拿巴當年擔任總統時年僅40歲。

法國的平均年齡是41歲，所以馬克龍比法國人的平均年齡還要小兩歲。

我們現在來看看世界上其它一些地方的年輕領導人。

圖片版權 Vanessa D'Ambrosio Image caption 全球最年輕的國家元首是瓦內薩·德安布羅西奧。

聖馬力諾：瓦內薩·德安布羅西奧（Vanessa D'Ambrosio）

全球最年輕的國家元首是瓦內薩·德安布羅西奧，她是世界上最小國家之一的聖馬力諾的執政官。

她只有29歲。聖馬力諾被意大利環繞，僅有33,000多名居民。

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朝鮮：金正恩 （Kim Jong-un）

朝鮮領導人金正恩可能並非千禧年最流行的偶像，但他仍然是世界上排名第二的最年輕領導人之一。

金正恩只有34歲。自2012年上台以來，金正恩一直負責監督和研發朝鮮的核武器和遠程導彈計劃。

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愛沙尼亞：尤裏·拉塔斯（Juri Ratas）

前蘇聯加盟共和國愛沙尼亞在2016選出了由尤裏·拉塔斯（Juri Ratas）總理領導的聯合政府。

這位38歲的領導人深受這個波羅的海國家大批俄語少數族群的歡迎。

圖片版權 Reuters Image caption 烏克蘭總統波羅申科和總理是弗拉基米爾·格羅伊斯曼（右）。

烏克蘭：弗拉基米爾·格羅伊斯曼（Volodymyr Groysman）

烏克蘭現任總理是弗拉基米爾·格羅伊斯曼，他於2016年起擔任總理。

不過，這個歐洲第二大國的實權掌握在彼得·波羅申科總統的手中。

儘管如此，格羅伊斯曼是烏克蘭歷史上第二位最年輕的總理。他是國際主義者，但立場保守；他贊成烏克蘭假如歐盟和北約，但反對同性戀婚姻。

圖片版權 AFP Royal Office for Media Bhutan Image caption 不丹國王旺楚克和王后佩瑪與小王子吉格梅。

不丹：吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ）

如果全球最年輕的領導人包括非選舉產生的王室成員話，現年37歲的不丹國王旺楚克也夠格上榜。

2006年登基的旺楚克曾在美國波士頓大學和英國牛津大學讀書。他曾被評為「全球最英俊的國王」，在國民中威望甚高。

他登基後在不丹推動政治和經濟改革，將國家政體改為君主立憲制，並謀求在發展國家的同時，不傷害喜馬拉雅山的原始環境。

圖片版權 DANIEL IRUNGU Image caption 現年36歲的埃米爾謝赫塔米姆曾在英國著名的桑德赫斯特軍事學院受訓。

卡塔爾：謝赫塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）

另一位年輕的王室領導人是謝赫塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼，他的父親卡塔爾埃米爾謝赫哈馬德在2013年6月宣佈把王位傳給第四個兒子謝赫塔米姆。

現年36歲的埃米爾謝赫塔米姆曾在英國著名的桑德赫斯特軍事學院受訓，他目前還擔任卡塔爾武裝力量副司令和國家奧委會主席。

埃米爾謝赫塔米姆在卡塔爾贏得2022年國際足聯世界杯舉辦權方面發揮了關鍵作用。

曾是最貧窮的海灣國家之一的卡塔爾現在是最富有的國家之一，但該國對移民工人的待遇往往受到權益團體的批評。

圖片版權 Reuters Image caption 穆加貝自1980年起擔任津巴布韋總統。

津巴布韋：年紀最大的領導人——羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）

說完全球最年輕的領導人，現在來看看年紀最大的領導人——津巴布韋總統羅伯特·穆加貝。

穆加貝自1980年起擔任津巴布韋總統，他聲稱將一直擔任總統，直到人民要求他下台。

在上世紀70年代的游擊戰期間，穆加貝領導民眾反抗少數白人的統治，為國民自由而戰，當時被視為革命英雄。

但批評人士說，穆加貝被指使用暴力壓制政治對手並在選舉中舞弊。

遭受西方制裁的津巴布韋經濟遭受巨大打擊，通貨膨脹驚人，穆加貝亦因此備受指責。