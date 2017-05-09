法國大選：認識新科第一夫人——碧姬·馬克龍

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法國總統大選大局既定，總統當選人埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）走到祝捷會的舞台上，台下群眾歡呼的卻是「碧姬！碧姬！碧姬！」（Brigitte! Brigitte! Brigitte!）這位新科總統的夫人——碧姬·馬克龍（BrigitteMacron；又譯布麗吉特·馬克龍）——為何有此魅力？

大家也許已經讀過不少，但還是得提醒一下：他們的關係可不簡單。

這可是濃縮自馬克龍本人在倆人大婚當天的話。馬克龍先生當時說，他們這一對「不太尋常，是不太正常的一對——這可不是說我很喜歡這形容詞——是存在著的一對」。

男的現年39歲，女的64歲，相差24歲——與美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭·特朗普（Melania Trump）一樣。當她是他的戲劇導師時，兩人初次見面。

馬克龍當時才15歲，但人人都說他思想上早熟。他在巴黎以北120公里的亞眠市（Amiens）一家私立耶穌會學校（Jesuit school）上中學。她後來就說，他「跟大人們平起平坐」，一言一行都不像是十來歲的年輕人。

她續說：「我徹底拜倒在這位小男孩的智力之下。」

馬卡龍餅名店的太子女，改嫁給未來總統馬克龍

新科第一夫人本名碧姬·瑪麗—克洛德·托涅（Brigitte Marie-Claude Trogneux），其父親開設的巧克力店所出售的馬卡龍圓餅（macaron）是亞眠市的馳名品牌。還在當戲劇教師的碧姬·托涅嫁給銀行家安德烈·奧齊埃（André Auzière），育有三名孩子。

小馬克龍的父母知道兒子墮入愛河，卻似乎不知道他傾慕於誰。知名政治記者兼傳記作家安·弗爾達（Anne Fulda）倒說兩老以為兒子愛上了班上的同學洛朗絲·奧齊埃（Laurence Auzière）。

但實際上，馬克龍傾慕的是洛朗絲的母親，也就是碧姬老師。

據弗爾達女士所著的馬克龍傳所說，馬克龍父母發現真相後，要求老師遠離孩子，直到他年滿18歲。她回答說：「我不能許下任何承諾。」

圖片版權 AFP Image caption 馬克龍表明夫人入主愛麗舍宮後將有官方角色，實際上兩人在整個競選過程中就已形影不離。

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到17歲那年，馬克龍跟他現在的妻子說早晚會娶她。10年後——2007年——他兌現承諾。

那老馬克龍夫人如今怎麼看待碧姬老師？她說「更像是朋友」，而不是兒媳婦。

洛朗絲·奧齊埃從同班同學變成馬克龍的繼女。她也成為了競選過程中的頭號支持者，剛過去的最後一場巴黎選前造勢大會上也能看到她的身影。

另一位繼女——32歲的蒂費納·奧齊埃（Tiphaine Auzière）——也當上了馬克龍競選團隊的律師。

在星期天（5月7日）於巴黎盧浮宮外舉行的勝選祝捷會上，馬克龍凖總統舉家亮相。如今他膝下有三名繼子女、七名繼孫。

圖片版權 Reuters Image caption 洛朗絲·奧齊埃（中）的中學同窗成為了她的繼父，如今繼父當選總統，讓她成為法國「第一家庭」的一員。

從學校走進愛麗舍宮

當丈夫成為經濟部長後，馬克龍夫人辭去教學工作，也從此成為他最可信賴的顧問。

她的功勞包括讓他對女性從政改觀。馬克龍承諾，6月份國民議會選舉時，他的前進黨（En Marche!）至少一半參選人會是女性。

他還表明會讓第一夫人的角色官式化——馬克龍上月接受《名利場》雜誌（Vanity Fair）專訪時說：「要是我當選了——不，對不起，當我們當選後——她會到那裏去，有角色有職位。」

也許這位前教師可以作為第一夫人去幫助年輕人，但具體操作仍待公布。

馬克龍還建議，這將是一個無酬職位，但她將可塑造職位的形像：「他會存在著，那裏會有她的聲音，她的觀點。她會一如既往的在我身邊，但她也會有公開的角色。」

一些法國政治漫畫家拿她來開玩笑，把馬克龍描繪成對老師言聽計從的學生。他的競選對手瑪琳·勒龐也小心翼翼的拿兩人的戀愛史來開刷。

在辯論會上，她低頭看著筆記，然後說：「馬克龍先生……我看你這是給我玩老師與學生的遊戲吧？這可不是我的那杯茶。」

然而馬克龍夫人自己就曾展示過她接受得了大家拿他們的年齡差距來說事。某本著作曾引述她說：「他得在2017年去選了，不然等到2022年，我的臉長啥樣就會成為他的問題。」

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