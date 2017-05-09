奧巴馬曾警告特朗普勿委任弗林擔任國家安全顧問

圖片版權 Getty Images Image caption 資料圖片：特朗普和弗林

美國白宮確認，前任總統奧巴馬曾對特朗普作出警告，勸阻他委任邁克爾·弗林（Michael Flynn）成為國家安全顧問。

奧巴馬的前幕僚指，去年十一月的總統大選48小時內，兩人曾在橢圓形辦公室內對話，當時奧巴馬就對特朗普作出警告。

參議院周一進行小組會議，小組被告知弗林與一名俄羅斯外交人員有聯繫，令他容易遭到勒索。

弗林因隱瞞與俄羅斯的聯繫而在二月被革職。

弗林是一名退休中將。他在特朗普上任前曾誤導特朗普政府，隱瞞與俄羅斯駐美國大使謝爾蓋·基斯利亞（Sergey Kislyak）接觸的詳情。

白宮發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）於周一例行記者會上說：「奧巴馬讓其他人知道，他並不是弗林中將的支持者，這個消息屬實。」

圖片版權 Getty Images Image caption 弗林在二月被辭退

不過斯派塞說，奧巴馬不支持弗林並不令人意外。他說：「弗林中將曾為奧巴馬工作，而弗林亦大力抨擊奧巴馬沒有策略應對伊斯蘭國及其他美國面對的國安威脅。」

奧巴馬政府於2014年指弗林管理不善及性情有問題，免去弗林作為國防情報局局長的職務。

一名奧巴馬前幕僚對美國全國廣播公司（NBC）說，早在弗林與俄羅斯聯繫的消息曝光前，奧巴馬已警告特朗普。

據報道指，奧巴馬認為弗林並不適合擔這麼重要的職位。

爭拗不停 － BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）

去年十一月，特朗普勝出總統大選兩天後，他與奧巴馬見面，雙方言談甚歡。不過，奧巴馬據報道在當時向特朗普作出警告，勸喻他不要接近弗林──而特朗普沒有理會奧巴馬的勸告。

假如當時特朗普有聽取奧巴馬的警告，這樣會對他比較有好──當然這是事後孔明的說法。弗林與俄羅斯大使謝爾蓋·基斯利亞多次接觸，令其陷入醜聞，亦令他擔任國安顧門的生涯提早結束。

在前司法部長薩莉·耶茨（Sally Yates）作證的數小時前，奧巴馬曾向特朗普發出警告的消息就在這時被公開。這並不是巧合而已。

特朗普周一早上在推特向耶茨發炮，而奧巴馬的團隊則在這時，以不具名方式去為她作出反擊。

這再次證明，特朗普與奧巴馬人員的持續爭拗，亦揭示了特朗普的圈子與美國情報人員的不和。

這場爭拗的賭注很高，而沒有證據顯示有任何人願意退讓。

不過，斯派塞質疑奧巴不滿弗林的原因。

他說：「假如奧巴馬真的關注弗林，為何他不停止向弗林發出安全許可？他們在幾個月前再次給他安全許可。」

「另外，為甚麼奧巴馬政府容許弗林前往俄羅斯進行演講並獲取酬勞？」

前代理司法部長耶茨首次在國會委員會面前，就弗林與基斯利亞的聯繫作證。

圖片版權 Reuters Image caption 前代理司法部長耶茨出席聽證會

耶茨擔任司法部檢察官27年。因於她拒絶支持特朗普政府提出的移民禁令，她在一月被特朗普辭退。

耶茨對參議院司法附屬委員會指出，她在1月26日與白宮法律顧問麥加恩（Donald McGahn）見面，在當時作出有關弗林的警告。

她對麥加恩說，她曾看見有關弗林與俄國大使聯繫的聲明，而她指這些文件被認為真確無誤。

耶茨說弗林對副總統彭斯說謊，而俄羅斯一方知道相關事情。

她說：「這造成一個危險的狀況，國家安全顧問可以被俄羅斯勒索。」

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普在推特上說：「問問宣誓了的耶茨，到底她是否知道，在她對白宮法律顧問解釋後，機密資料如何到了媒體手中。」

耶茨說，她不能透露到底她的消息是否來自情報機關截取弗林與俄國大使之間的通訊。

聯邦調查局、眾議院及參議院的情報委員會都在調查弗林與俄羅斯的關係。俄羅斯被指干涉美國大選，協助特朗普登上總統之位，現時各機關亦正展開調查。另外，俄羅斯與特朗普競選團隊的聯繫亦是調查重心。

特朗普周一看似指控耶茨向媒體洩露資料，不過耶茨在聽證會否認此說。

耶茨出席聽證會後，特朗普發推文說：「俄羅斯與特朗普合流的故事完全是騙人的，這場由納稅人付鈔的字謎遊戲何時才會終結？」