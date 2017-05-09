印尼華裔省長鍾萬學褻瀆宗教獲刑兩年

圖片版權 AFP Image caption 宣判完畢，鍾萬學被即刻收監。鍾萬學表示將提出上訴。

印尼知名華裔政治人物、即將卸任的雅加達華裔首長鍾萬學被判褻瀆宗教罪名成立，獲刑兩年。

宣判完畢，鍾萬學被即刻收監。鍾萬學表示將提出上訴。

這起案件被普遍視為印尼宗教寬容程度的風向標。

印尼85%的人口信奉伊斯蘭教，鍾萬學是華裔、基督教徒，可以說是"雙重少數"。

案件的起因是，在去年競選演說中，鍾萬學曾引述古蘭經、指控競選對手試圖利用宗教影響政治。伊斯蘭教保守團體抨擊他"侮辱可蘭經"，並在雅加達召集大規模抗議遊行。鍾萬學對演說表示道歉，但否認對伊斯蘭教不敬。

激烈對峙

雅加達地方法院周二（5月9日）的判決之嚴超出了檢方提出的"監刑一年，緩期兩年執行"。

判決結果引發激烈抗議。強硬派伊斯蘭教團體認為太寬鬆，他們認為鍾萬學應該被判處褻瀆宗教罪的上限--五年監禁。

但是，鍾萬學的支持者則認為，他應該無罪釋放。

判決日，雙方陣營都有大批人聚集在雅加達的法庭外，當局部署15000名安保人員維持秩序。

現場報道——BBC駐雅加達記者Rebecca Henschke

Image caption 鍾萬學的支持者感到非常失望和悲哀。

法庭外，有鍾萬學的支持者聽到判決後痛哭流淚、互相擁抱。

虔誠的穆斯林人安迪說，她"心都碎了"，鍾萬學是"很好的人、很偉大的領袖……他不在意別人信奉什麼宗教，現在他被陷害了。"

也有不少人認為，鍾萬學被控罪背後有政治動機。

但是不遠處，鍾萬學批評者陣營—數家伊斯蘭組織的聯盟—反應也是相當憤怒。

Solihin說，"判的太輕了！他應該被判五年，吊死更好！"此言一齣，Solihin身邊的人立刻揚起手臂、高呼上帝會有公正判決。

防暴警察嚴密封鎖、防止雙方陣營發生衝撞。

這場戰役遠遠沒有結束。鍾萬學將提出上訴，反對他的伊斯蘭團體也將繼續爭取給鍾萬學更嚴厲的懲罰。

阿學是誰？

人稱"阿學"（Ahok）的鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）是華裔客家人，祖父是來自中國廣州的錫礦礦工。他在2005年初次參選之前是商人。

2012年鍾萬學做為副手和佐科·維多多（Joko Widodo）搭檔參選雅加達首長。2014年他接替當選總統的佐科出任雅京特區（雅加達首都特區）長官，成為雅加達的首位華裔首長。

鍾萬學在政治上被視為獨立派。他對打擊腐敗的強勢立場讓他受到歡迎，施政重點在改善大眾交通運輸、醫療以及教育方面。

影響選情？

鍾萬學在去年9月爭取連任的競選活動中發表演說時提到，一些伊斯蘭教團體用《可蘭經》經文游說選民反對他，這是欺騙選民的行為。

這些經文被一些人詮釋為，穆斯林不能在非穆斯林的領導人治理下生活。

伊斯蘭教團體稱鍾萬學批評《可蘭經》向警方投訴。鍾萬學道歉，但否認褻瀆伊斯蘭教。鍾萬學演說的影片被廣為流傳。鍾萬學的支持者表示，影片被編輯過、並加上字幕，使他看起來是在批評經文。

鍾萬學原本有望蟬聯，但大規模的抗議示威使他支持率大跌。今年4月在第二輪投票中敗給穆斯林競選對手、前教育部長巴斯維丹（Anies Baswedan）。

日漸激進？

雖然印尼憲法保障信仰自由，但實際上印尼只承認六個宗教，並且對褻瀆宗教有嚴厲處罰。

社會觀察人士表示，法律實際上是保障在印尼國內佔多數的遜尼派穆斯林。什葉派穆斯林以及其他少數族群經常成為檢控目標。

有分析認為，從鍾萬學案件也可看出，過去被認為是溫和穆斯林國家的印尼逐漸變得激進。

此外，在此前的抗議遊行當中，雖然組織者否認，但還是有人擔憂，反鍾萬學的原因其實是因為他的華裔身份。

1998年印尼曾發生大規模排華事件，華人的商店和住宅被搶劫、縱火，造成超過1000人死亡。

在有大約2.5億人口的印尼，基督教人口佔約10%，華裔人口佔1%。