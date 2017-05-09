人物：韓國總統選舉大熱門文在寅

圖片版權 Reuters Image caption 文在寅上任後，可能會對韓國對朝鮮的政策作出重大改變。

韓國大選投票結束，投票站出口民調顯示，韓國共同民主黨候選人文在寅在總統大選中獲勝。預計他將於周三就任韓國總統。

文在寅1953年1月24日出生，今年59歲，已婚並有兩個孩子。

文在寅曾是韓國特種部隊士兵。他在上世紀70年代就參與民主運動，並因為反對朴正熙的獨裁統治而遭到監禁。

文在寅曾任人權律師，曾與已故前總統盧武鉉共同開設律師事務所，並在盧武鉉當選後踏入政界，在青瓦台擔任首席秘書官。

文在寅與盧武鉉情誼深厚，是政壇中」親盧派「的代表人物。他曾說，自己最喜歡的綽號就是"盧武鉉的影子"。

圖片版權 Reuters Image caption 文在寅與夫人金正淑感情深厚。

2012年，文在寅代表在野陣營出馬與朴槿惠角逐總統大位，最終以3.6%的差距敗北。

在朝鮮問題上，文在寅批評朴槿惠及其前任李明博的兩任保守派政府未能制止朝鮮發展核武器。

他主張採取雙管齊下的戰略，一方面緩和與朝鮮政權的關係，與其開展對話，另一方面維持對朝鮮的制裁，繼續施加壓力，迫使其改弦易轍。

文在寅周二說，韓國應該在應對朝鮮核威脅方面扮演一個更加積極的外交角色，而不是眼睜睜地看著美國和中國談論半島問題，而自己卻無所作為。

對於韓國部署美國"薩德"反導系統，文在寅立場搖擺，屢次改口。這可能會使其與美國總統特朗普發生矛盾。

圖片版權 EPA Image caption 文在寅希望減少總統保安，做一位親民總統。

在國內議題上，他希望改革被稱為"財閥"的韓國大型企業集團，並通過增加財政支出來創造更多的就業機會。

文在寅將在周三正式就任韓國總統。他此前曾說，他不會舉行盛大的就職典禮，而是要立即開始工作。

文在寅希望能做一位親民的總統。他說："我想減少總統的保安，和民眾一起上下班，下班後還要和民眾接觸。"

文在寅說："我完全相信我能做到這一點。"但許多人覺得這種想法不切實際。