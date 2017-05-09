澳洲百元偽鈔為何印有中文簡體字？
- 2017年 5月 9日
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澳大利亞警方說，在達爾文市，有人使用假澳大利亞貨幣，偽鈔上面印有中文簡體字。
北領地警方說，自從上星期日起，有多家酒吧收到這些100元澳幣偽鈔。
澳大利亞的100元紙幣是塑膠製成的，上面印有澳大利亞工程師及第一次世界大戰將軍約翰·莫納什爵士的肖像。
這些偽鈔是中國國內印刷，用於訓練銀行出納員的樣張。上面寫著"練功券、票樣。練功專用，禁止流通"等字樣。不過，這些偽鈔可以在網上買到，價格低廉。
澳大利亞警方說，已知的七起詐騙案件中有六宗是同一對男女所為，他們通常購買香煙、酒。還騙取找贖。
警方說，這兩個人買東西後收取找贖，然後迅速離去。
警方又說，星期一晚，他們的詐騙手段被揭發。負責收錢的職員在核對鈔票時發現問題，查問這對男女時，他們逃離了現場。
澳大利亞警方呼籲當地人交易時查清楚鈔票，同時繼續追捕疑犯。