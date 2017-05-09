俄羅斯大閲兵 北極裝備首次亮相

圖片版權 AFP Image caption 「北極版」的鎧甲SA防空系統塗有灰白相間的極地迷彩。

5月9日（周二），俄羅斯首都莫斯科舉行盛大的"勝利日"閲兵式，紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

俄羅斯每年都要舉行"勝利日"閲兵，但今年是該國第一次公開展示俄軍在北極地區的武器裝備。

俄羅斯正在北極地區建設新的軍事基地，試圖與加拿大、美國和挪威爭奪對北極地區的控制權。

圖片版權 AFP Image caption 普京總統在閲兵式上佩戴黑黃相間的「聖喬治絲帶」，這象徵著俄羅斯軍人的榮耀。

此次在莫斯科紅場上展示的軍事裝備中，塗有灰白相間的極地迷彩的鎧甲SA防空系統引入注目。

該系統相當獨特，結合了相控陣雷達、高射炮和防空導彈，可以進行單車行進間獨立作戰。

另外，攜帶多彈頭的RS-24亞爾斯洲際彈道導彈也在普京總統、俄羅斯政府高官、軍隊領導人和老兵的注視下通過紅場。

圖片版權 AFP Image caption RS-24亞爾斯洲際彈道導彈可以攜帶多個核彈頭。

普京總統向俄軍發表簡短講話，讚揚蘇聯人民在二戰中的犧牲。

"戰爭歷史的教訓提醒我們必須警惕，而俄羅斯武裝力量有能力擊退任何潛在的侵略圖謀，"他說。

曾是蘇聯加盟共和國的烏克蘭也於周二舉行二戰紀念活動。烏克蘭總統波羅申科在首都基輔參加了獻花儀式。

他對烏克蘭士兵說，俄羅斯正在利用這個二戰紀念日來"滿足其復仇主義、帝國主義和擴張主義的需要"。

圖片版權 AFP Image caption 參加閲兵的俄羅斯海軍士兵。

俄羅斯於2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島，導致西方國家對其實行制裁。其後，俄羅斯軍隊又在烏克蘭東部地區支持親俄叛軍對抗烏克蘭政府軍，致使制裁升級。

克里姆林宮否認對烏克蘭叛軍提供軍事支持，但承認有俄羅斯"志願者"赴烏克蘭參戰。

俄羅斯的許多最新式武器已經應用在敘利亞內戰的戰場。俄羅斯和伊朗都向敘利亞派兵，支持阿薩德總統打擊各種反叛勢力。

圖片版權 Reuters Image caption 蘇聯時期的戰爭勳章成為紅場閲兵的裝飾。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯女兵列隊走過紅場。