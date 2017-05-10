文在寅宣誓就任韓國第19任總統

圖片版權 EPA Image caption 文在寅在國民議會大廈中央大廳舉行的典禮上正式宣誓就職韓國第19任總統。

韓國新當選總統文在寅在國民議會中央大廳舉行的典禮上正式宣誓就職韓國第19任總統。

文在寅表示，「可隨時訪美」，「 條件允許也可訪朝」。

現年64歲的人權律師文在寅以自由主義的觀點而聞名，他誓言將這個分裂的國家統一起來。

文在寅的前任朴槿惠因貪腐和親信干政醜聞而被彈劾下台。

文在寅承諾讓脆弱的經濟得到發展，並希望與加強與朝鮮的接觸，可這些呼籲都與現行政策背道而馳。

圖片版權 EPA Image caption 文在寅總統與夫人金正淑在宣誓就職儀式上。

韓國中央選舉委員會當天早些時候召開會議，確認共同民主黨總統候選人文在寅當選第19任韓國總統。文在寅在就任當天已開始工作。

韓國中選委周三凌晨宣佈，文在寅獲得1342.38萬票，得票率為41.08%，自由韓國黨候選人洪凖杓獲785.2849萬票（24.03%），國民之黨安哲秀獲699.8342萬票（21.41%）。

周三早上，韓國選舉委員會正式確認文在寅當選後，文在寅正式開始任職，填補了因朴槿惠遭彈劾下台留下的權力真空。

圖片版權 Reuters Image caption 文在寅在就任當天已開始工作。

韓聯社說，文在寅的總統任期於中選委委員長敲槌定音的上午8時9分正式開始，文在寅作為總統還同時接收韓軍統帥權。

文在寅就任當天的首個日程，就是與軍隊聯合參謀本部議長李淳鎮通話，聽取朝軍動向、韓軍應對態勢等涉朝匯報，以示對國家安全的重視，緩解國民不安情緒。

文在寅當天上午還前往韓國國立公墓——國立顯忠院獻花，之後到國會與國會議長丁世均會面，隨後在國會中央大廳宣誓就職。

中國外交部說，中國國家主席習近平向文在寅致賀電，祝賀文在寅當選韓國總統，並稱「中方願同韓方共同維護中韓關係來之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基礎上，鞏固政治互信，妥善處理分歧，加強協調合作"。

美國白宮發言人祝賀文在寅當選韓國總統，並表示期待韓美同盟得到進一步加強，兩國關係持續開展合作。

日本首相安倍晉三對文在寅當選韓國新一任總統表示祝賀，稱希望與文在寅合作構建面向未來的日韓關係。安倍還說，他希望盡快會晤韓國總統文在寅，討論包括朝鮮在內的有關問題。

圖片版權 EPA Image caption 韓國總統文在寅當天上午8時10分許與聯參議長李淳鎮通電話，聽取朝軍動向、韓軍應對態勢等涉朝匯報。

誰是文在寅？

文在寅1953年1月24日出生，今年59歲，已婚並有兩個孩子。

文在寅曾是韓國特種部隊士兵。他在上世紀70年代就參與民主運動，並因為反對朴正熙的獨裁統治而遭到監禁。

文在寅曾任人權律師，曾與已故前總統盧武鉉共同開設律師事務所，並在盧武鉉當選後踏入政界，在青瓦台擔任首席秘書官。

文在寅與盧武鉉情誼深厚，是政壇中"親盧派"的代表人物。他曾說，自己最喜歡的綽號就是"盧武鉉的影子"。

圖片版權 KIM HONG-JI / REUTERS Image caption 文在寅周三上午訪問了國立顯忠院。

2012年，文在寅代表在野陣營出馬與朴槿惠角逐總統大位，最終以3.6%的差距敗北。

在朝鮮問題上，文在寅批評朴槿惠及其前任李明博的兩任保守派政府未能制止朝鮮發展核武器。

他主張採取雙管齊下的戰略，一方面緩和與朝鮮政權的關係，與其開展對話，另一方面維持對朝鮮的制裁，繼續施加壓力，迫使其改弦易轍。

文在寅周二說，韓國應該在應對朝鮮核威脅方面扮演一個更加積極的外交角色，而不是眼睜睜地看著美國和中國談論半島問題，而自己卻無所作為。

對於韓國部署美國"薩德"反導系統，文在寅立場搖擺，屢次改口。這可能會使其與美國總統特朗普發生矛盾。