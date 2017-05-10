朝鮮核問題：朝駐英大使稱朝不會停止核試

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮在持續努力發展能夠裝載在小型導彈當中的核彈頭

朝鮮外交官員向英國媒體表示，朝鮮將會在領導人認為適當的時機下進行第六次核武試驗，不會因制裁和軍事威懾而停止。

新上任的朝鮮駐英國大使崔日（Choe Il）接受英國天空新聞（Sky News）訪問時稱：「關於第六次核試驗，我不知道它的時間表……」

「不過，我能說的是，核試驗將會在我們的最高領導人金正恩所選擇的時間和地點進行。」

他表示，朝鮮並不懼怕美國的軍事威懾。

有分析人士認為，朝鮮大使的言論並不意味著朝鮮行動有所升級。

朝鮮半島地區的緊張局勢近期有所加劇，朝鮮和韓國均進行了軍事演習。

美國向該區域派遣了軍艦，並於不久前在韓國部署安裝了爭議巨大的反導彈系統。

朝鮮「完全有凖備」

崔日告訴天空新聞說，美國的軍事威懾不會令朝鮮停止發展核武，因為發展武器的目的正是為了應對美國的攻擊。

「如果我們是害怕的話，可能根本一開始就不會進行核試驗或者發射彈道導彈，」天空新聞引述崔日說。

圖片版權 Getty Images Image caption 金正恩在祖父金正日105週年誕辰時展示了自主開發的武器。這次閲兵式上出現的新武器超過此前任何一次，其中就包括最新的洲際彈道導彈。

圖片版權 KCNA/AFP Image caption 特朗普指出，金正恩在非常輕的年紀已經執掌政權

「如果美國攻擊我們，我們的軍民完全有凖備回應任何類型的攻擊。」

崔日指，美國不可能先發制人攻擊朝鮮，因為美國一有跡象就軍事打擊朝鮮，朝鮮就會把美國在朝鮮半島地區任何有戰略意義的設施「變成灰燼」。

他還表示，聯合國的制裁措施是「雙重標凖」的體現，在國際法中沒有理據。

他聲稱，聯合國在過去60年一直在制裁朝鮮，因此這不會影響朝鮮發展核武器的雄心。

「制裁沒有任何法律依據，我們不會理會它，也不接受。」

複雜情勢

最近多個月來，朝鮮一直反覆進行導彈試驗，並威脅要進行第六次核試；美國總統特朗普則曾表示，為阻止朝鮮發展核武，美軍採取軍事行動是其中一個選擇。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC平壤街頭採訪：朝鮮民眾如何看核武器？

天空新聞引述歐亞集團（Eurasia Group）的分析師斯科特·西曼（Scott Seaman）稱，崔日的言論並未顯示朝鮮問題有新的發展。

美國在應對朝鮮核問題上也加強了與中國的溝通——中國目前是朝鮮最大的貿易合作者，而中國已經停止朝鮮煤礦的進口。

韓國則於周二選舉出新一任總統文在寅，取代被彈劾的朴槿惠。文在寅的政策主張更傾向於與朝鮮修複關係和進行談判。

BBC記者此前曾分析，假如朝鮮繼續進行核試，美國將需要在本屆總統任期內解決朝鮮核問題。

觀察人士認為，朝鮮半島局勢導致戰爭的風險仍然相對小，不過，美韓在阻止朝鮮發展核武器的問題上態度明確，但朝鮮卻似乎在這條路上已越走越遠。