美國康涅狄格州一頭黑熊因吃不到布朗尼蛋糕而發怒

圖片版權 Bob Belfiore Image caption 這頭熊想進屋，試了好幾個門未果後才離開

美國康涅狄格州的一頭熊出現在一戶住宅的後院索要新鮮出爐的布朗尼蛋糕，而且要不到誓不罷休。

這只不請自來的大熊成功撕開了鋼絲網門，只是不能打開玻璃滑門，它甚至一度爬到了後院的手持圍欄上。

一個當時正拜訪艾文鎮這戶人家的鄰居拍下了這些照片，他說這是「一次嚇人的經歷」。

比爾·貝爾菲奧雷（Bill Belfiore）說，這只黑熊怎麼嚇都嚇不走。

「雖然它站在圍欄上看起來挺逗，但這只熊當時因為吃不到東西很生氣，」貝爾菲奧雷說。

他告訴應急中心的人員說：「我們這裏有只熊要闖進屋，而且它不怕任何聲響、呼喝、吼叫或者拍打。」

在用爪子拍打廚房的後門之後，這只倔強的熊還試著從其他門闖進屋內。

圖片版權 Bob Belfiore Image caption 有關方面表示，會繼續監察熊的動向

在警察到場時，熊早已經失去興趣並且離開。

康涅狄格能源及環境保護部（Department of Energy and Environmental Protection）已經向附近的居民發出呼籲，採取措施減少與黑熊「相遇或衝突」的機會。

該部門表示，這個州的熊數量一直在增長，且在春季變得更加活躍。

能源及環境保護部的副主管蘇珊·瓦倫（Susan Whalen）在上月曾說：「如果你真的關心熊，就不應該餵它們——無論是有意還是無意。」

她說，對人類失去畏懼感的熊更有可能帶來麻煩。

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