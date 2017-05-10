特朗普解除聯邦調查局局長科米職務

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普和科米

美國總統特朗普因聯邦調查局（FBI）局長詹姆斯•科米不當處理希拉里電郵調查，周二（5月9日）宣佈辭退科米。

白宮宣佈科米被革職的消息，令整個華盛頓大吃一驚。

民主黨指科米被辭退的原因是聯邦調查局正調查特朗普競選團隊與俄羅斯的關係。

科米上星期對國會作證時，就希拉里電郵一事提供錯誤的資料。

圖片版權 Reuters Image caption 科米曾與司法部長傑夫·塞申斯（Jeff Sessions）會面

特朗普在信件上說，他同意司法部長傑夫·塞申斯（Jeff Sessions）的建議，指科米「沒有能力領導聯邦調查局」。

塞申斯說司法部謹守「紀律、誠信、法治」，現在「需要一個新開始」。

白宮指立刻開始尋找科米的繼任人。

據《紐約時報》報道，科米收到消息的時候正身處洛杉磯，向探員們演講。他從電視上得知被辭退。

報道指，科米以為這是一場惡作劇，當場大笑。科米今年56歲，擔任聯邦調查局局長已經四年。他本來任期長十年。

政府怎樣解釋科米被辭退？

圖片版權 Getty Images Image caption 聯邦調查局局長科米

科米因處理希拉里電郵調查不當而遭辭退，令不少人感到驚訝──尤其特朗普早前曾因此稱讚科米。

競選踏入尾聲時，特朗普對支持者說科米有「膽量」重啟調查。他說：「科米所做的挽回他的聲譽。」

不過司法部副部長的羅德•羅森斯坦（Rod Rosenstein）周二卻說，他不能為科米處理希拉里電郵調查的做法作辯護。「幾乎所有人都認為科米犯錯了，我不明白為何他不接受這個看法。」

「幾乎每一個人都同意局長犯了嚴重錯誤。這件事能團結不同看法的人。」

羅森斯坦說，前司法部長指希拉里電郵的調查應該停止，並不控告任何人，而科米在2016年7月違抗前司法部部長是一個錯誤。

羅森斯坦說，科米無故發放有關希拉里的「負面消息」，是一錯再錯。

俄羅斯的調查怎麼辦？

圖片版權 AFP Image caption 特朗普辭退科米的信件

民主黨人迅速指出，特朗普辭退科米，是希望影響聯邦調查局就特朗普競選團隊成員及俄羅斯關係的調查。

眾議院及參議院的情報委員會皆已展開這方面的調查。

參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）在周二晚上舉行的記者會上說：「對總統來說，調查是否跟他太息息相關？」

「這看來並不是巧合。」

特朗普在推特上說：「大吼大叫的查克·舒默之前還說，我對科米已沒有信任。現在他卻顯得這麼憤怒。#排幹沼澤」

有人將科米被革職一事與1973年的「周六晚大屠殺」相提並論。當時總統尼克遜辭退一名調查水門事件的檢察官。

特朗普一再堅稱他與俄羅斯有關係的消息是「假新聞」。