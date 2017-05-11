美國參議院就俄羅斯調查向特朗普前顧問索取文件

你的器材不支持播放多媒體材料 並不是所有的共和黨人都歡迎科米被免職的決定

美國參議院一個正在調查俄羅斯涉嫌干預美國大選問題的委員會正式提出要求，向美國總統特朗普的前國家安全顧問索要有關文件。

參議院的情報委員會指，邁克爾·弗林（Michael Flynn）未有主動配合調查。

弗林在二月因未能透露他與俄羅斯外交官之間的對話內容而被迫辭去職務。

與此同時，聯邦調查局（FBI）局長被突然解職的事件持續發酵。

白宮堅稱，周二（5月9日）詹姆斯·科米（James Comey）被解職的原因是他對希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的「電郵門」調查處理不當。

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但是，美國媒體報導，科米在被解職前曾向美國司法部請求獲得更多的資源，以加快調查特朗普與俄羅斯是否有不正當關聯的問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國國家安全顧問弗林剛上任２４天就被迫辭職。此事刷新了記錄，但並非什麼好的記錄。

弗林：有人要求遞交文件

參議院情報委員會表示，弗林在4月28日拒絶提交與調查相關的文件後，委員會已經發出了傳票，要求獲取有關文件。

弗林是已退役的陸軍中將，他在特朗普一月就任美國總統之前，在有關自己與俄羅斯大使謝爾蓋·基斯利亞克（Sergei Kislyak）討論美國對俄製裁一事上，曾經誤導白宮。

圖片版權 Reuters Image caption 弗林在二被迫辭去職務

有指控稱莫斯科曾試圖介入去年的美國大選以幫助特朗普當選，俄羅斯與總統競選團隊成員之間的聯繫正在受到調查；作為調查的一部分，弗林與俄羅斯之間的關聯正在受到FBI及參眾兩院情報委員會的密切監視。

BBC駐華盛頓記者勞拉·比克（Laura Bicker）分析，參議院罕有地動用傳票的舉動已經明確顯示，委員會在有關特朗普與俄羅斯的調查上正在積極推進。

科米解職：風波持續

美國時間周三，科米被突然解職後的風波仍在持續發酵。白宮發言人表示，特朗普從當選時開始就一直在考慮解除科米的FBI局長職務。

但是批評者指，身為共和黨人的總統解除美國執法部門高層官員的原因是科米正在領導俄羅斯問題的調查。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普與基辛格見面期間告訴記者，科米被解職是因為「做得不好」

有人呼籲任命一個專責檢控官，以調查有關特朗普在去年大選期間與克里姆林宮合謀的指控，但白宮已經拒絶。

參議院情報委員會已邀請科米在下周作證。

在一封發給同僚的告別信中，科米說，他不會「費時間去想這個決定以及它執行的方式」。

「要離開一個只為了做正確的事而奮鬥的團隊是艱難的，」他說。

「我希望你們會繼續履行我們的價值，承擔起保護美國人民和維護憲法的使命。」

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普與科米的「愛恨情仇」

特朗普總統堅持自己的決定沒有問題，他表示科米是「因為做得不好」而被炒。

周三，民主黨參議員戴安·費因斯坦（Dianne Feinstein）和理查德·杜爾賓（Richard Durbin）告訴美國媒體說，科米曾向司法部副部長請求獲得更多的資源——主要是人手——來進行FBI的調查。

司法部發言人莎拉·伊斯戈爾·弗洛雷斯（Sarah Isgur Flores）指，有關報導「完全不實」。

你的器材不支持播放多媒體材料 民主黨參議員本·卡爾丁：「我們知道這與俄羅斯有關」

無論如何，共和黨和民主黨均呼籲，參眾兩院繼續就有關俄羅斯的指控進行調查。

共和黨參議員林賽·格拉姆（Lindsey Graham）說，假如特朗普認為換掉科米就能阻止的調查的話，「他是犯了大錯」。