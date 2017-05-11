越南國家主席陳大光抵達北京展開訪華行程

圖片版權 Xinhua Image caption 陳大光當選越南國家主席以來首次訪華

越南國家主席陳大光抵達北京，展開國事訪問行程，並將出席「一帶一路」峰會。

越南官方越通社報導，陳大光在周四（5月11日）與夫人一同抵達北京；為期四天的訪華行程將會持續到周一（5月15日），陳大光將會在行程後兩天與各國領袖一同出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

這是陳大光在2016年當選國家主席以來第一次訪華。

根據越南的官方數據，中越兩國雙邊貿易額在2016年達到近720億美元，中國仍然是越南最大的貿易伙伴，越南則是中國在東盟的第一大貿易伙伴。

投資、互信

陳大光此前是受中國國家主席習近平的邀請首次訪華，兩人曾於去年11月在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上會面。

此次訪華，陳大光旨在加強兩國在經濟和貿易上的合作動力，並促進政治互信。

圖片版權 XINHUA Image caption 雲中工業園區距離越南首都河內約40公里，由中資企業富華責任有限公司於2013年開始開發和建設。隨著多家光伏企業的入駐，該工業區已成為中越兩國產能合作的示範園區之一。

「在地區和世界局勢複雜變化的背景下，鞏固和發展越中全面戰略合作伙伴關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，有利於促進地區和世界的和平與穩定，」中國官方新華社在周三引述即將啟程的陳大光說。

據越通社指，截至2017年3月，中國在越南已有1615個投資項目，價值112億美元。

在越南境內有投資項目的116個國家當中，中國排在第八。

中國遊客到訪越南的數量也是最高，在2016年有270萬人次的中國遊客前往越南，越南遊客到訪中國的數量則在東盟國家當中領先，達到220萬人次。