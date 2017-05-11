觀察：孤立的朝鮮為何參與「一帶一路」？

圖片版權 Reuters Image caption 閉關鎖國的朝鮮派遣代表團參加在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇頗讓外界感到驚訝。

一時劍拔弩張的朝鮮半島局勢似乎有了緩和的跡象。朝鮮與美國之間的接觸仍在進行，中國外交部發言人耿爽周二（5月10日）也證實，朝鮮將派出官方代表團，出席即將在北京舉行的 "一帶一路"國際合作高峰論壇。

在記者會上，耿爽沒有回答中國是否曾在2015年邀請朝鮮加入"一帶一路"倡議，但解釋說，"一帶一路"倡議是一個開放的倡議，"志同道合的國家都可以參與"。

志同道合

實際上，北京與平壤的關係近年來因為朝鮮的核計劃面臨了無數次的考驗，最近雙方官媒的公開叫板將矛盾搬到了桌面上。

朝中社5月3日刊發署名為"金哲"的評論文章,，點名批評中國官媒刊登多篇有關朝核問題的文章"事理不分"，構成了"對朝鮮自主合法權利和尊嚴的侵害"。

文章還警告："中國不要再無謂地企圖考驗朝鮮的忍耐界限，而應當冷靜看待現實並作出正確的戰略選擇。中國要深思，現在亂砍朝中關係支柱的危險妄動可能帶來的嚴重後果。"

這是最近朝中社第一次點名批評中國。對此，中國黨報《人民日報》公號俠客島就此也刊發文章，承認朝中社的評論文章"將中朝之間的利益矛盾暴露出來。"

俠客島認為，朝中社文章"最後一些激烈的警告言辭，幾乎無異於決裂的宣言"。

在中朝官媒之間如此激烈的言辭交鋒後，朝鮮代表團將在一帶一路峰會期間露面，似乎顯露出關係改善的轉機，特別是在朝鮮對中國的一帶一路倡議疑慮未消的背景下。

微小善意

上海復旦大學韓國朝鮮問題研究中心主任鄭繼永曾撰文，列舉朝鮮對中國一帶一路倡議的不理解和顧慮。他總結說：朝鮮學者與官員認為，一帶一路中，中國優質產能輸出可以理解，但很難理解通過基礎設施投資如何取得回報，認為目前的一帶一路構想中，這一點不明確的話，中國是否暗含有不便明說的政治條件，"不要求回報，那中國的目的是什麼？"成了最經常的問題，甚至以為中國在投資後會向對象國提出政治壓力等， 對一帶一路有相應的恐懼心。

圖片版權 Xinhua Image caption 北京正在為5月14日開始的「一帶一路」高峰論壇做凖備

最近，美國與中國在核問題上持續向朝鮮施加壓力，朝鮮半島局勢一度相當緊張，外界對朝鮮出席一帶一路峰會的動機難免發出疑問。眼下中國恐怕也很難將朝鮮視為"志同道合"的兄弟國家。那麼，朝鮮官員此次北京之行希望達成什麼目的呢？

上海社會科學院國際關係研究所所長劉鳴向BBC中文分析認為，這顯示金正恩想利用如今美朝關係出現新變化以及中朝關係出現新調整的形勢，在外交上取得突破，改善外交孤立的局面。

中國人民大學朝鮮問題專家時蔭弘則認為，這是朝鮮採取的一個"微小行動"，但至少是表示了對中國的部分善意。"中國接受朝鮮參加峰會，也表示了中國的善意。"

根本矛盾

在中國外交部證實朝鮮將參加"一帶一路"峰會的前一天，中國國防部發言人5月9日確認，解放軍火箭軍部隊近日"在渤海某海域進行了新型導彈武器作戰檢驗"。儘管中國軍方稱，這不過是年度訓練計劃，但外界並不認為這一導彈試驗的目的如此單純。

有分析認為，中國此舉旨在威懾美韓的薩德反導彈系統，順便給朝鮮敲敲警鐘，同時也是為了防止美韓在該地區掌握軍事主動權，更可以顯示中國的存在。

中朝之間最關鍵的問題是朝鮮堅持發展核武，而中國則希望朝鮮半島實現無核化。這一矛盾如何解決仍面臨巨大困難。朝鮮進行五次核試驗後，並沒有排除第六次核試驗的可能。

朝鮮新委任的駐英國大使崔日（Choe Il）本周向英國天空新聞（Sky News）表示：朝鮮並不懼怕美國的軍事威懾。"關於第六次核試驗，我不知道具體時間表……核試驗將會在我們的最高領導人金正恩所選擇的時間和地點進行。"

劉鳴對朝鮮駐英國大使的此番講話不以為然，他認為崔日並不真正掌握朝鮮核武發展的情況，類似的講話其他朝鮮官員也一直都在講，而最高決策人金正恩最近聽了不少美國方面的安撫之言，正在觀望中。

然而，朝鮮半島局勢如此複雜，牽涉眾多國家的核心利益，劉鳴預測朝鮮如果進行第六次核試，"中國會中斷能源援助，中朝會進入非常冷凍的階段，類似1992年中韓建交的狀態，也不排除有進一步惡化的可能"。

中國人民大學朝鮮問題專家時蔭弘也認為，雖然朝鮮參加"一帶一路"峰會是一個積極的信號，但是核計劃才是朝鮮的根本。如果朝鮮在較近時間內進行新的核試和遠程導彈試驗，"無論是美朝對抗，還是韓朝對立，還是中朝關係的狀況都回進一步惡化。"