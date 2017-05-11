觀察：習近平軍改與普京戰略智囊的「妙計」

圖片版權 Getty Image caption 52歲的弗拉迪斯拉夫·蘇爾科夫是普京的頭號戰略顧問

中國最高領導人習近平宣佈要把解放軍變成一支經過精簡，聯合作戰能力得到提升的戰鬥力量，大力推行軍改。有評論說，習近平軍改在效法普京。中國的北方強鄰俄羅斯早在2001年就進行了旨在打贏代化條件下的戰爭的軍改。

有評論說，在中國的外交和軍事戰略上，習近平已經逐漸放棄了鄧小平逐漸放棄了鄧小平的"韜光養晦"戰略思想，想要"有所作為、大有作為"。雖然中國增加軍費投入令中美軍事差距逐步縮小，但中外專家都認為中美軍事差距仍然很大。

普京的頭號戰略顧問也一直表明蘇聯解體後的俄羅斯已經不具有挑戰美國和北約的軍事實力，但他們提出具體方案應對外部安全挑戰。俄羅斯的軍改和戰略轉變受到中國密切關注，中國是否看到可借鑒之處呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 有評論說，在中國的外交和軍事戰略上，習近平已經逐漸放棄了鄧小平逐漸放棄了鄧小平的"韜光養晦"戰略思想，想要"有所作為、大有作為"。

普京的軍事智囊

52歲的弗拉迪斯拉夫·蘇爾科夫是普京的神秘而有影響力的顧問，他幫助普京改變了俄羅斯的軍事政策和軍事戰略。這個非同尋常，謎一樣的人，是了解普京治下俄羅斯的關鍵。

蘇爾科夫通常被形容為克里姆林宮的"灰色主教"，普京主義的"作俑者"，"莫斯科好戰和干涉主義戰略的推手"等等。

他1999年加入俄羅斯政府內閣，多年來發揮過大小不同的作用。觀察家認為，蘇爾科夫是個微妙，避免曝光，富有思想，有良好人脈關係的人。

近年來他對於俄羅斯近年來的政策走向影響極大，這個時候也是普京樹立所謂權威主義，俄羅斯捲入了烏克蘭和敘利亞衝突的時期。

多才多藝

BBC國際台俄羅斯語編輯伊斯邁洛夫說，"蘇爾科夫肯定是個富有才華，忠心耿耿，具有多面性的人。 1964年出生於莫斯科南部的蘇爾科夫的父母是教師，還有一種說法是他的出生地是車臣。

伊斯邁洛夫說蘇爾科夫一直對文學感興趣，想在劇院商業管理方面發展。他用杜伯維茨基的筆名寫過三部陰謀小說。他最近的著作是2009年的"近乎零"，講述了在黑暗政治環境下一名俄羅斯出版商向媒體和政客行賄的故事 (2009)。

蘇爾科夫還有過私企工作經歷，曾經在石油大亨霍多科夫斯基的公司的公關部做過負責人。現在霍多科夫斯基流亡瑞士，是普京的主要反對者之一。

倫敦國王大學俄羅斯研究院的負責人薩謬爾·格林教授說，他戰略策劃者和執行者的角色引起了克里姆林宮的注意。自那以後，蘇爾科夫開始在政府中擔任不同職務。

1999他擔任俄羅斯總統班子的第二號人物，2011年晉升為副總理。2013年他辭去副總理職務，成為普京的私人顧問，管理同具有獨立傾向的格魯吉亞阿布哈茲共和國和南奧塞梯共和國同烏克蘭的關係。

圖片版權 Spencer Platt Image caption 蘇爾科夫作為製造迷惑的大師在近年來知道俄羅斯進行各種"非線性戰爭"。他走俄羅斯干涉烏克蘭期間發揮了特別重要的作用。

"非線性戰爭"

近年來在烏克蘭（2014）和敘利亞（2015）俄羅斯進行的最大的兩次軍事干涉行動中，蘇爾科夫都發揮了出謀劃策的作用。表面上莫斯科說是為了在烏克蘭領土"保護俄羅斯的利益"，在敘利亞則說應阿薩德總統的要求打擊反叛和聖戰者武裝。

但專家對BBC記者說，這些行動背後的真相更複雜，要弄明白這些，必須要弄明白蘇爾科夫的作用。兩場衝突中都俄羅斯都按照"分而治之"的原則行事。

按照國際分析家的話說，俄羅斯在烏克蘭和敘利亞的作法是"非線性戰爭"的實例，即迷惑國際社會，讓莫斯科採取"侵略"行動而不承擔後果。

牛津大學的俄羅斯專家說，蘇爾科夫一直表明俄羅斯已經不具有挑戰美國和北約的軍事實力。但是他明白，莫斯科可以迷惑國際社會，讓他們摸不清俄羅斯正在做什麼以及將要做什麼。

"分而治之"

蘇爾科夫作為製造迷惑的大師在近年來指導俄羅斯進行各種"非線性戰爭"。他在俄羅斯干涉烏克蘭期間發揮了特別重要的作用。

圖片版權 Getty Image caption 蘇爾科夫通常被形容為克里姆林宮的"灰色主教"，普京主義的"作俑者"，"莫斯科好戰和干涉主義戰略的推手"等等。

當時俄羅斯支持普京的盟友烏克蘭總統雅努克維奇，蘇爾科夫代表普京同親俄羅斯的俄羅斯人和烏克蘭人保持聯繫。俄羅斯專家說，蘇爾科夫在俄羅斯兼併克里米亞中發揮了重要的作用。

當時穿不佩戴標記統一制服的武裝人員，攜帶輕重武器，佔領了克里米亞半島的要點實行控制。俄羅斯當時在克里米亞的行動就是故意混淆地面行動的情況。他們的目的是製造混亂，防止國際社會快速協調行動。

在克里米亞被兼併後，白宮將蘇爾科夫列入被制裁的俄羅斯官員名單。他的資產在美國被凍結，而且被禁止進入美國。

專家說俄羅斯在敘利亞也採取了系統的策略，實行了"非線性戰爭"幫助阿薩德政府。莫斯科向敘利亞派遣轟炸機和運送軍事物資，幫助阿薩德收復了阿洛頗，鞏固了大馬士革。

蘇爾科夫取代了影響極大的克里姆林宮智囊格雷布·帕夫洛夫斯基。帕夫洛夫斯基創立了"統一俄羅斯黨"（執政黨），對於2000年普京贏得第一個總統選舉中發揮了至關重要的作用。但是蘇爾科夫超越了帕夫洛夫斯基，做他沒有做過的事情，改變了俄羅斯政治運作方式。

蘇爾科夫同選民和公眾互動奏效，確保普京主義能夠在2008年選舉和2012年選舉中大行其道，其結果是在2008那次選舉中，梅德韋捷夫贏得選舉後, 在2012年選中普京重返總統寶座。

圖片版權 Andrew Burton Image caption 蘇爾科夫作為製造迷惑的大師在近年來指導俄羅斯進行各種"非線性戰爭"

"控制民主"

倫敦國王大學的薩謬爾·格林教授說，面對烏克蘭的橙色革命，格魯吉亞的分色革命，以及導致米洛舍維奇下台的南斯拉夫革命，克里姆林宮擔心俄羅斯也會受到內部動亂威脅，認為西方是那些國家內亂的始作俑者。為此蘇爾科夫設計出了一套行之有效的解決方案，那就是他所謂的"主權民主"，或"控制的民主"。

具體方法同躲避遊戲相同，目標是對公眾製造混亂，讓他們看不清事件的本質，很難決定實際發生的真相，諸如在烏克蘭和敘利亞那樣。

這樣就讓所有人失去了平衡，讓他們陷入種種關於正在發生或將要發生事情的假設看法，而把陰謀隱藏起來。這樣能夠讓反對派陷入困境，然後再實行有爭議的或者權威主義的措施。

蘇爾科夫設計的"控制民主"的支柱之一就是政治上加強普京所謂的"直接競爭"。薩謬爾·格林說，這意味著讓俄羅斯人感覺到他們生活在一個民主國家當中，能夠參與政治過程，而且有選擇，和其他所謂"正常"國家一樣。

現在蘇爾科夫似乎更側重於外交事務，而不是內政問題。但是隨著2018年總統大選臨近，普京將謀求連任，蘇爾科夫又被召來運作國內政治。專家認為，這說明蘇爾科夫仍然屬於普京的核心圈子，他仍然是普京經常諮詢的少數智囊之一。

蘇爾科夫這位在俄羅斯久經風雨的政治、外交和軍事戰略家似乎又要大顯身手，進行政治運作，延長普京的總統任期。