德國捉了個瑞士間諜 離奇的事發生了

圖片版權 Getty Images Image caption 瑞士和德國的關係歷來比較微妙，出了丹尼爾·M間諜案，現在變得令人提心吊膽。

瑞士人丹尼爾·M此刻處境比較複雜：德國說他是瑞士間諜，瑞士說他是德國間諜，他在德國的監獄，請到一位瑞士律師要求瑞士情報部門分攤訴訟費。

他今年4月28日在德國法蘭克福被捕，現在關在曼海姆（Mannheim）的監獄裏，罪名是替瑞士當局從事間諜活動，而在他母國瑞士，這宗離奇的間諜案引起公眾對情報機構的活動、銀行業狀況和瑞德關係的關注。

丹尼爾·M最初在蘇黎世當警察，後來到瑞銀（UBS）當安全專家；再後來，據指稱，他被瑞士聯邦情報局（FIS）招募，當了特工。

大背景

M先生的職業生涯循序鋪開的那些年裏，德國人就像松鼠儲存過冬口糧似地源源不斷地把錢存到瑞士的銀行裏。因為著名的瑞士銀行保密法，這些錢就在德國稅務官的視線之外。德國當局對此越來越惱火。

圖片版權 Getty Images Image caption 前德國財長斯泰恩布呂克對瑞士當局改革行動遲緩很不耐煩，威脅要派「騎兵團」過去

同時，在全球化大潮的裹挾之下，瑞士跟歐盟的貿易關係越來越重要，當局逐漸意識到，曾經是首要經濟優勢的銀行保密傳統越來越不合時宜。於是在政府和立法層面開始十分緩慢地鬆綁；制定了世上最嚴的反洗錢法，與歐洲其他國家商談、簽署稅務信息通報協議。

但民間對變革強烈牴觸，銀行對新規拖延、反對、抗拒。

德國財稅部門眼看著南邊鄰居進展遲緩，實在忍不住。2009年，時任德國財長斯泰恩布呂克警告瑞士，再不抓緊改變現狀，就要「派騎兵團」衝進去了。

在第二次世界大戰中毫髮無損的中立國瑞士自然不吃這套，對他們有時戲稱為「北方大郡」的德國的威嚇堅決回擊；德國駐伯爾尼大使旋即被召見、訓話。

花錢買！

在這期間，瑞士銀行業的「解密」化進程也沒停止。2008-2009年按揭次貸危機引發席捲全球的金融危機，瑞士的銀行巨頭瑞銀和瑞士信貸（Credit Suisse）受重創，客觀上推動了這個進程。

圖片版權 Getty Images Image caption 丹尼爾·M在德國蹲監獄前，已經在瑞士蹲過監獄，因為他在瑞銀供職，任安全事務專家時涉嫌竊取客戶信息

主旋律之外，也不時可以聽到指責這些銀行暗中繼續協助、輔佐客戶避稅，引導客戶把現金投資於藝術品或翡翠珍寶，甚至會建議把鑽石藏在牙膏裏。

那邊廂，事關稅收銀兩，德國政府也沒閒著，開始花錢買被人竊取並秘密兜售的瑞士銀行客戶資料。一時間諜影恍惚。

北萊茵 - 威斯特法倫州就花數百萬歐元買了至少11張CD光碟，上面刻錄了在瑞士銀行開戶的德國公民的信息。

徹查！

這種做法跟口頭威脅一樣，令瑞士當局憤怒。政府部長們在議會絞盡腦汁拼命推動銀行業改革，而德國卻不肯再耐心等待，徑自闖進門來自己動手了。

在某些人眼裏，這無異於斯泰恩布呂克先生的「騎兵團」出擊了。

顯然，在某一個時間點，瑞士情報機構的頭頭腦腦下了結論，認為德國方面太過分了，決定就瑞士銀行客戶資料失竊展開調查。

必須查清楚：這些資料究竟是誰偷的？誰賣的？誰替德國人買的？

就在此時，丹尼爾·M出場了。情報機構找到他的時候，他已經不在瑞銀了。

因為懷疑涉嫌替德國人竊取銀行客戶信息，他在蘇黎世警方一次調查銀行資料失竊案行動中被捕。

圖片版權 Getty Images Image caption 瑞士銀行保密？德國政府出錢買資料！

大逆轉

目前，關於他在蘇黎世監獄裏發生了什麼，還是一團謎。難道他被」策反「，同意為本國政府效力了？細節真假難辨。

不過，德國當局指控他在2012-2015年期間，拿著9萬歐元現金和一個預付款的手機在德國從事商業間諜活動，企圖賄賂德國官員，從他們那裏獲得信息。

他被控甚至企圖在北萊茵 - 威斯特法倫州財政部門安插內線。

情節離奇之處在於，導致丹尼爾·M身份暴露、被捕的部分原因，竟是因為瑞士司法部向德國當局提供的信息！因為瑞士當局指控丹尼爾·M替德國竊取瑞士銀行客戶資料案還沒有結案。

而理應最了解情況的瑞士聯邦情報局FIS，據稱在M被德國當局逮捕的消息公開前對此一無所知。

這下輪到德國火冒三丈，輪到瑞士駐柏林大使挨批了。

圖片版權 Getty Images Image caption 瑞士國防、民防和體育部長帕莫蘭說，丹尼爾·M從2014年開始就跟情報部門沒聯繫了。

「被坑了」

瑞士政府官員很尷尬，也很惱火。

FIS局長塞勒（Markus Seiler）拒絶證實丹尼爾·M是FIS特工，瑞士國防部長帕莫蘭（Guy Parmelin）告訴瑞士媒體，從2014年起M和情報機構就沒有聯繫了。

這宗奇怪的間諜案將來要上法庭。M給自己僱了一名蘇黎世的知名律師。律師要求FIS分攤M的訴訟費用。

FIS現在還沒回應。律師施加壓力：如果丹尼爾·M在FIS的前老闆推託責任，讓他就這麼晾著，那麼他將利用出庭的機會「像金絲雀一樣高歌」。

德國和瑞士的關係本來就比較微妙，現在更令人提心吊膽。

圖片版權 Blick Image caption 《一瞥報》不認為這宗間諜案是舊聞，要深究。

遺忘？甭想！

諷刺的是，兩國早在2015年就簽了稅務信息通報協議，沒必要偷信息了。

瑞士外長迪迪埃·伯克哈爾特（Didier Burkhalter）曾放話，說這宗間諜案風波已經是「舊聞」了，應該被遺忘了。

遺忘？瑞士發行量最大的《一瞥報》（Blick）社論直接回答：」甭想！「

瑞士公眾要答案。有人質問，是因為情報部門太無能？還是惘顧監管政策為銀行的利益服務？

也有人指出，去年12月柏林聖誕集市恐襲血案，12人喪生，兇手的一把槍和一部手機是在瑞士買的，情報機構為什麼不把精力集中到更重要的反恐行動呢？

估計，丹尼爾·M間諜案風波迷霧重重， 公眾不依不饒要說法，德國還一肚子怨氣，最後國會可能會下令展開調查。

那可能是這部現實版間諜劇的最後一幕。