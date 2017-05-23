特朗普首次外訪：在中東談了什麼？

圖片版權 AFP Image caption 特朗普會見巴勒斯坦領導人阿巴斯。

美國總統特朗普上任後首次外訪，將來到中東行的最後一站巴勒斯坦，會見巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）。

特朗普表示會「盡一切努力」幫助以色列和巴勒斯坦達成和平協議。

他在與阿巴斯會面時表示他「真心希望」美國能夠幫助以巴人民為這個區域帶來新希望。

以色列和巴勒斯坦已經超過三年沒有進行直接對話，特朗普承認這是「最困難的協議之一」。

在以色列和巴勒斯坦領土的兩日行程是特朗普做為美國總統的首次外訪的行程一部分。

圖片版權 AFP Image caption 抗議者周一在約旦河西岸抗議特朗普到訪。

在約旦河西岸和加沙都有巴勒斯坦人聚集抗議特朗普的到訪。

周一（5月23日），特朗普在以色列時再次強調美國與以色列的緊密關係。

「崇高的任務」

「我致力於協助以色列和巴勒斯坦人民達成和平協議，我希望能與領袖們合作來維持和平。」特朗普說。

阿巴斯說他歡迎特朗普「崇高且可行的任務」。

特朗普的演講以譴責發生在英國曼徹斯特演唱會的恐怖襲擊做為開場。

「很多美麗、無辜的年輕生命被邪惡的人給奪去了。」

談到和巴勒斯坦進行和平協議，特朗普說：「我知道這是最困難達成的協議之一。」

但他表示他「覺得我們最終會達成」。

特朗普也警告伊朗可能對世界和平造成威脅，他並向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，伊朗永遠不會擁有核武器。

「不簡單的協議」：傑拉米·鮑文（Jeremy Bowen） BBC中東事務主編分析

憑借著他能夠排除困難的個性，特朗普視自己為偉大的協議促成者。

唯一可信的解決方案仍是在以色列旁邊創造一個有獨立主權的巴勒斯坦國家。現況是以色列和巴勒斯坦雙方在主要議題上意見非常分歧，包括東耶路撒冷的未來、巴勒斯坦難民的命運、獨立巴勒斯坦國的邊界等等。雙方的領袖也都不相信對方。

包含東耶路撒冷在內的約旦河西岸地區被以色列佔據長達五十年，一些在以色列政府中有影響力的人認為該地區是猶太人的財產，是上帝的賜與。

巴勒斯坦被分割，阿拉法特發起巴勒斯坦民族解放運動法塔赫（Fatah）管理約旦河西岸，伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）則控制加沙地區。日前特朗普譴責哈瑪斯是恐怖份子。

就算特朗普有著超乎常人的人格，也很難藉此就終結以巴長達一世紀以上的糾紛。達成協議並不是要談成價碼，而是要調解世界觀極度不同、視對方為敵人的雙方。

現在情勢如何？

一名巴勒斯坦人抗議特朗普到訪。而在靠近約旦河西岸的查蘭迪亞檢查哨周一發生暴動。

圖片版權 Reuters Image caption 加沙地帶的巴勒斯坦人抗議特朗普。

在加沙地區，巴勒斯坦人踐踏美國總統的照片。根據路透社報道，特朗普的肖像被焚燒。

特朗普表示，他希望與巴勒斯坦領導人阿巴斯的會面能夠「有用且豐富」。

特朗普怎麼說伊朗？

在周一於耶路撒冷的演講中，特朗普承諾將永遠不會讓伊朗擁有核武器，並譴責伊朗支持恐怖份子。

「我可以告訴你，伊朗將永遠不會有核武器。」特朗普對以色列總理內塔尼亞胡說。

塔尼亞胡稱讚特朗普的領導做為回報。

伊朗總理魯哈尼（Hassan Rouhani）周末在沙特阿拉伯的會議上反擊特朗普的批評，他說：「誰能在排除伊朗的情況下確保區域安全？」

特朗普在國內的麻煩跟著他到國外了？

特朗普在洩密俄羅斯的陰影下出訪。

周一與內塔尼亞胡會面時，他試圖消除他將敏感的以色列情報透露給俄羅斯外交官的指控，表示他沒有在與俄羅斯官員會面時提到「以色列」。

特朗普的行程怎麼走？

他將前往羅馬會見教宗，並到布魯塞爾與北約領導人會面。

周五他將到義大利與其他國家領導人在G7峰會會面，預計將討論氣候變遷。