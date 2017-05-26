北約峰會：特朗普要求成員國支付更多軍費

你的器材不支持播放多媒體材料 北約峰會：特朗普何以推開黑山總理？

美國總統特朗普前往布魯塞爾出席北約峰會時，要求其他成員國增加軍費。

特朗普說，北約成員國有「大量欠款」。美國一直認為其他盟友未有投入足夠費用。

成員國對北約投入多少經費屬自願性質。成員國的國防經費佔國內生產總值（GDP）2%，只是指引而已。

成員國之後同意每年會向北約報告國防支出。

特朗普在同一場合再次譴責曼徹斯特襲擊，表示必需制止恐怖主義。

他形容襲擊「殘忍」，並與在場人士肅立，悼念曼徹斯特的死難者。

在前往北約總部前，特朗普首次與幾名歐盟領申會面，其中包括法國新總統馬克龍。

特朗普首次外訪最後一站是意大利的西西里島，周五他將出席七國集團（G7）峰會。

分析：BBC防務和外交記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）

圖片版權 Reuters

北約有不少人擔心特朗普不會實行美國對聯盟的承諾。這次他前往布魯塞爾出席新總部的開幕典禮，並未有釋除他們的疑慮。

對於北約如何籌集資源，特朗普好像仍然未有清晰概念。

他再次談及未有達成目標的國家，形容這些國家欠款──但北約並非這樣運作。

特朗普沒有明確表示支持北約成員國會互相提供防禦。聯盟內有人提出這些疑問，顯示特朗普與北約的關係突兀非常。

美國說盟友未有足夠貢獻，說法凖確嗎？

根據北約去年報告，只有五個成員國──美國、英國、希臘、波蘭及愛沙尼亞──國防支出達到國內生產總值（GDP）2%。

北約希望全部成員國在2024年達到目標。

特朗普說：「這對美國人民及納稅人是不公平的，不少國家在過去有大量欠款、亦沒有付錢。」

德國的國防費用是國內生產總值（GDP）的1.2%，不過德國指在開發援助的支出亦有助提升國際安全。

圖片版權 AFP Image caption 在北約總部前的示威者

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在周四會談後宣佈，為了提升透明度，成員會開始提交每年的計劃。

斯托爾滕貝格說：「特朗普清晰表明他對北約的承諾。」

他們對俄羅斯有一致看法嗎？

特朗普仰慕俄羅斯總統普京，令他備受抨擊。他的團隊亦因與俄羅斯利益糾纏不清而受到調查。

不過他在北約總部致詞時說：「未來北約必需更專注（處理）恐怖主義及移民（議題）、來自俄羅斯的威脅及北約的東邊和南邊的邊界。」

不過，特朗普未有提到第五條款，引起一些憂慮。第五條款底下，任何一個成員國被襲擊，其他成員國承諾共同防禦。一名未有具名的白宮官員對路透社表示，特朗普與其他成員國領袖團結一致。

早前， 歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與特朗普會面後時說：「我並不100%肯定我們可以說我們就俄羅斯有共同立場…… 不過在烏克蘭的衝突中，我們立場一致。」