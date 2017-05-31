聯合國秘書長古特雷斯叫板特朗普：氣候協議絶對重要
- 2017年 5月 31日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
聯合國秘書長古特雷斯說，世界各國團結一致對抗氣候變化所帶來的威脅「絶對重要」。
古特雷斯在美國紐約一場演講上乘，要是有任何國家質疑2015年的《巴黎協議》有否存在必要，那麼其他國家就必須「堅持到底」。
古特雷斯這番言論發表前不久，到意大利出席發達國家七國集團（G7）領導人峰會的美國總統特朗普拒絶與其他與會領導人一道，重申對《巴黎協議》的支持。
特朗普早在當選之前就曾公開表明要退出《巴黎協議》，預料他最快將於本周就美國的最新立場作出決定。
特朗普曾公開指責中國製造全球暖化「騙局」，從而打擊美國製造業的競爭力。中國曾多次駁斥其說法。
美國在奧巴馬總統任內與其他140餘國一同簽署並確認了《巴黎協議》，以取代《京都議定書》為世界氣候變化對策之藍本。
但特朗普認為這是危害美國經濟的條約。他自1月份就任後就已簽署數份有利於石油、煤礦等化石能源行業的行政命令。