聯合國秘書長古特雷斯叫板特朗普：氣候協議絶對重要

圖片版權 Getty Images Image caption 《巴黎協議》定下把全球平均氣溫升幅控制在2攝氏度以下。

聯合國秘書長古特雷斯說，世界各國團結一致對抗氣候變化所帶來的威脅「絶對重要」。

古特雷斯在美國紐約一場演講上乘，要是有任何國家質疑2015年的《巴黎協議》有否存在必要，那麼其他國家就必須「堅持到底」。

古特雷斯這番言論發表前不久，到意大利出席發達國家七國集團（G7）領導人峰會的美國總統特朗普拒絶與其他與會領導人一道，重申對《巴黎協議》的支持。

特朗普早在當選之前就曾公開表明要退出《巴黎協議》，預料他最快將於本周就美國的最新立場作出決定。

特朗普曾公開指責中國製造全球暖化「騙局」，從而打擊美國製造業的競爭力。中國曾多次駁斥其說法。

美國在奧巴馬總統任內與其他140餘國一同簽署並確認了《巴黎協議》，以取代《京都議定書》為世界氣候變化對策之藍本。

但特朗普認為這是危害美國經濟的條約。他自1月份就任後就已簽署數份有利於石油、煤礦等化石能源行業的行政命令。