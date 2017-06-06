你問我答： 關於特朗普您想更多了解什麼？

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美國總統特朗普就職以來，從組閣到內政外交，一舉一動都始終處於全球媒體的密切注視之下，爭議不斷。他的經濟政策、移民政策、外交政策（對中國、俄國、中東、歐洲），「另類真相」和「假新聞」風波、「通俄門」風波，與媒體的還有最近關於彈劾可能性的傳聞。

我們不久前在《你問我答》環節裏發問：關於美國總統特朗普，您想更多了解什麼？如果有機會對他提問，最想問什麼？

下面是我們從收到的讀者提問中選取的5個問題，再徵求大家意見，請點擊您最感興趣的問題旁邊的箭頭。

徵求意見的時間截止到6月12日。之後，我們將對最多人感興趣的問題優先解答。

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