擔心中國影響 澳洲考慮重修反間諜法

圖片版權 Reuters Image caption 擔心中國影響，澳大利亞下令調查重修反間諜和外國政府干涉內政的法律。中國回應。

由於擔心中國影響，澳大利亞下令調查重修反間諜和外國政府干涉內政的法律。中國回應稱有關報道"惡意炒作"。

澳洲此舉是在澳大利亞反間諜機構早在兩年前就對該國的政治精英提出警告之後採取的，有關警告涉及和中國共產黨有聯繫的兩位億萬富翁向澳大利亞政黨捐款一事。

澳大利亞廣播公司(ABC)和費爾法克斯傳媒(Fairfax Media)做的調查了億萬富翁黃向墨（Huang Xiangmo）和周澤榮(Chau Chak Wing) ，並提出了警告。但澳大利亞自由黨和工黨仍繼續接受他們捐出的大約670萬澳元（5百萬美元）巨款。

澳大利亞廣播公司說，周已經是澳大利亞公民，而黃的公民申請被澳大利亞間諜機構負責人暫停。

有關電視節目本周已經在澳大利亞播放，該節目稱，情報機構非常擔心中國滲透澳大利亞的機構，並利用政治獻金製度發揮影響。

中國外交部發言人華春瑩在例行的記者會上兩度就記者提出的有關問題做出回答，稱有關報道"惡意炒作"。

"毫無根據，不值一駁"

在6月5日回答澳大利亞廣播公司記者提問時，華春瑩說，"有關說法毫無根據，極其不負責任，根本不值一駁"。

她強調中澳"平等互利、相互尊重"的合作交流"符合雙方共同利益"。她說："中方敦促澳大利亞有關媒體恪守新聞職業道德，摒棄意識形態偏見，客觀、公正報道中國發展和中澳關係。"

她表示，有關媒體的報道不應給中澳關係發展製造障礙。

6月6日又有記者就此報道提問，華春瑩重申前日表態稱，有關媒體的報道浪費時間和精力，"沒有任何意義"，"惡意炒作"。"希望有關媒體"保持客觀，"多為兩國人員之間加強友好交往，增進互信合作做一些有益的事情"。

國際背景

澳大利亞廣播公司做出有關報道之際，正值俄國被指干涉美國和法國選舉之際。

澳大利亞總理特恩布爾對記者們表示，對外國影響澳大利亞主權的問題非常關注。"本月早些時候，我已經要求澳大利亞總檢察長重審我們對外國政府在澳獲得的有關法律。"

他表示，澳總檢察長將就所需變動做出報告。

澳總檢察長布蘭迪斯也表示："外國間諜機構實施政治影響的威脅是個需要首要解決的大問題，情況正變得越來越糟。"

澳大利亞廣播公司說，周澤榮因為在旅行拒絶回應，而黃向墨發佈聲明表示，澳廣試圖以重炒一些舊聞、模糊的斷言和含沙影射"質疑我的動機、破壞我的名譽"，對於他"表示遺憾"。