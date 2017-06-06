巴黎聖母院外發生襲擊 警方開槍擊傷兇徒
- 2017年 6月 6日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
法國警方說，一名在旅遊景點巴黎聖母院外試圖襲擊警員的肇事者已經遭到警方的射擊。
法國媒體報道說，這名嫌疑人的胸口受傷，受到襲擊的警員受輕傷。
法國內政部長說，這名肇事者在襲擊時高喊：「這是為了敘利亞」。目前，當局正在以恐怖主義事件調查這一案件。
這起事件讓正在參觀巴黎聖母院的遊客感到恐懼。事發後，聖母院周圍的區域被關閉，人們被要求遠離現場。
自2015年初發生恐怖襲擊事件，致130人死亡，法國迄今一直實施緊急狀態。
法國媒體報道說，這名肇事者此前襲擊了在聖母院旁的法國警察局總部的值班警員。
現場目擊者說，事發後，在場的遊客倉皇而逃。
當局說，襲擊者當時手持廚房刀具，並且持有阿爾及利亞學生身份證。他的身份尚未被公開。
也就在這起事件發生前三天，倫敦市中心連續發生三起類似襲擊，並造成七人死亡。