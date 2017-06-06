巴黎聖母院外發生襲擊 警方開槍擊傷兇徒

你的器材不支持播放多媒體材料 事件發生後巴黎聖母院內場景。

法國警方說，一名在旅遊景點巴黎聖母院外試圖襲擊警員的肇事者已經遭到警方的射擊。

法國媒體報道說，這名嫌疑人的胸口受傷，受到襲擊的警員受輕傷。

法國內政部長說，這名肇事者在襲擊時高喊：「這是為了敘利亞」。目前，當局正在以恐怖主義事件調查這一案件。

這起事件讓正在參觀巴黎聖母院的遊客感到恐懼。事發後，聖母院周圍的區域被關閉，人們被要求遠離現場。

圖片版權 Reuters Image caption 自2015年初發生恐怖襲擊事件，致130人死亡，法國迄今一直實施緊急狀態。

圖片版權 Twitter - @nancysoderberg Image caption 前美國駐聯合國大使瑟德貝里（Nancy Soderberg）在社交媒體上分享了這張教堂內的照片。

自2015年初發生恐怖襲擊事件，致130人死亡，法國迄今一直實施緊急狀態。

法國媒體報道說，這名肇事者此前襲擊了在聖母院旁的法國警察局總部的值班警員。

現場目擊者說，事發後，在場的遊客倉皇而逃。

當局說，襲擊者當時手持廚房刀具，並且持有阿爾及利亞學生身份證。他的身份尚未被公開。

也就在這起事件發生前三天，倫敦市中心連續發生三起類似襲擊，並造成七人死亡。