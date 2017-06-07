卡塔爾斷交風波：你需要知道的四大原因

圖片版權 Reuters Image caption 卡塔爾元首上月到訪沙特

雖然各方面要求以對話解紛爭，卡塔爾與鄰近國家關係持續緊張。由卡塔爾飛往沙特阿拉伯、埃及及巴林的班機在周二都被取消。

多個國家指控卡塔爾「支持恐怖主義」，並與該國斷交。卡塔爾方面則否認指控。

BBC阿拉伯語部記者埃米爾‧拉瓦須（Amir Rawash）分析為何卡塔爾與鄰國關係變得如此緊張。

穆斯林兄弟會

阿拉伯之春之後，中東政局變化萬千，卡塔爾與其他海灣合作委員會（Gulf Cooperation Council）的成員國支持不同陣營。

伊斯蘭教主義者在一些國家取得政治利益，而多哈則被視為這些伊斯蘭教主義者的支持者。

埃及前總統穆爾西（Mohamed Morsi）本身是穆斯林兄弟會的領袖，在2013年下台。現時埃及禁止穆斯林兄弟會活動，而卡塔爾則為該團體提供平台。

沙特阿拉伯及阿聯酋亦指穆斯林兄弟會是「恐怖」組織。官方沙特通訊社（Saudi Press Agency）發表聲明指，卡塔爾包庇穆斯林兄弟會、所謂「伊斯蘭國」及「基地」組織（Al-Qaeda）等意圖令地區不穩的恐怖及宗派組織。卡塔爾外交部作出反擊，發表聲明指沙特阿拉伯、阿聯酋及巴林的舉動」不公「、並」建基於毫無根據及無稽的指控「。

卡塔爾聲明中亦強調，卡塔爾忠於海灣合作委員會的憲章，並會」履行打擊恐怖主義及極端主義的責任「。

應對伊朗

卡塔爾元首阿米爾謝赫塔米姆·本·哈馬德（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）被傳媒引述，批評美國對伊朗充滿敵意。有關報道是今次危機的導火線。

卡塔爾指，駭客入侵令官方通訊社刊登有關報道。

沙特阿拉伯視伊朗為重要對手，一直關注伊朗在地區的野心。

沙特阿拉伯聲明更指控卡塔爾在蓋提夫（Qatif）──沙特阿拉伯東部、大部份居民是什葉派的地區──支持得伊朗援助的恐怖組織。卡塔爾亦被指在也門支持胡塞武裝組織。

卡塔爾曾在也門參與由沙特阿拉伯牽頭的聯合行動。卡塔爾強調」尊重他國的主權、不會干涉他國內政「。

圖片版權 Reuters Image caption 卡塔爾上月曾與美國總統特朗普會面

利比亞衝突

利比亞領袖卡扎菲（Muammar Gaddafi）在2011年被推翻及殺死後，利比亞陷入一片混亂。

利比亞軍事強人哈利法•哈夫塔爾（Khalifa Haftar）得到埃及及阿聯酋的支持、指控卡塔爾支持「恐怖組織」。

哈夫塔爾與位於東部城市圖卜魯格（Tobruk）的政府是盟友。卡塔爾則支持位於的黎波里的另一政府。

傳媒攻防戰

圖片版權 Reuters Image caption 傳媒報道，卡塔爾元首批評美國對伊朗充滿敵意

當卡塔爾元首的訪問在5月23日刊登後，阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林及埃及傳媒都對卡塔爾皇室發炮。

上述四個國家迅速閉屏卡塔爾新聞網站。

雖然卡塔爾有多個如半島電視台等具影響力的傳媒，事件急速發展看似令卡塔爾措手不及。

卡塔爾傳媒大幅報道阿聯酋駐華盛頓大使疑似洩密的消息，以作出反擊。

沙特阿拉伯在周一聲明指，卡塔爾利用傳媒煽動。

卡塔爾傳媒亦向穆斯林兄弟會提供平台。

卡塔爾一方指，這是一場煽動行動，建基於完全偽造的指控上。

卡塔爾外交部聲明指：「（反卡塔爾）的媒體行動不能取信於區內公眾，尤其是海灣國家的輿論。這就是現時局勢繼續惡化的原因。」