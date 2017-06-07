五角大樓年度報告：中國可能在巴基斯坦建軍事基地

圖片版權 EPA Image caption 中國第一艘國產航母2017年4月在大連下水，這將是中國第二艘航空母艦。

美國國防部周二（6月7日）發佈名為《中國2017軍事安全發展》的年度報告。報告指，中國有可能在非洲的吉布提（Djibouti）以外建設更多海外軍事基地，其中可能包括亞洲的巴基斯坦。

這份向美國國會提交的97頁的年度報告回顧了2016年中國軍事力量的發展，稱中國去年的軍費開支增長較快，估計超過了1800億美元。這一數字比中國官方公布的1400億美元高出不少。

軍費增長

該報告稱，中國仍在採用"強迫戰略"宣示在東海及南海的主權，比如在這些區域使用執法船隻以及海軍艦船。但中國在宣示主權和爭取利益的時候小心翼翼地避免引發衝突。

"2007年到2016年，中國官方公布的軍費預算平均增長速度為8.5%。在經濟增速放緩的情況下，中國領導人在可以預見的未來一段時間裏似乎仍然打算保持軍費開支的增長，"報告稱。

海外基地

從2016年2月開始，中國軍方在非洲東北部亞丁灣西岸的吉布提建設海外軍事基地，該基地有望在明年完工。

圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦總理謝里夫（左）上月訪問了北京。中巴兩國正在合作建設總投資額高達460億美元的中巴經濟走廊等項目。

圖片版權 EPA Image caption 今年4月，中國海軍"長春號"訪問菲律賓達沃港。

五角大樓報告指，中國可能尋求在和其長期保持較好關係的國家建設更多海外軍事基地。這些國家和中國享有共同的戰略利益，其中就包括巴基斯坦。巴基斯坦有允許其它國家駐軍的先例，它可能允許在其境內的一個港口駐扎軍隊。

印度擔心位於印度洋西北邊緣的吉布提成為中國軍事聯盟鏈條上的一環，對印度、孟加拉、緬甸以及斯里蘭卡等國構成威脅。

但這份報告沒有提及印度對中國在巴基斯坦駐軍的反應，只是表示，"巴基斯坦已成為中國在亞太地區武器出口的第一大市場。2011年到2015年，中國武器出口總額200億美元，對亞太地區出口佔到90億。"

巴基斯坦去年向中國訂購了8艘潛艇。

網絡安全

五角大樓報告特別提到，中國去年發射了首顆試驗用的量子通訊衛星，這代表中國"在密碼研究領域取得了可觀的進步"。

五角大樓在過去幾年裏反覆強調對中國網絡間諜的擔憂，稱美國政府的電腦在2016年遭到了來自中國的侵襲。

報告稱，"中國利用自身的網絡力量支持針對美國外交、經濟以及國防工業的情報收集。"