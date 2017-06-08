「政治懸疑劇」 前FBI局長科米說了什麼？

圖片版權 AFP Image caption 前聯邦調查局局長詹姆斯·科米對美國參議院聽證會說，特朗普關於他本人和聯邦調查局的言論"全是謊言"。

前美國聯邦調查局（FBI）局長詹姆斯·科米（James Comey）對美國參議院聽證會說，特朗普關於他本人和聯邦調查局的言論"全是謊言"。

科米告訴一位聽證會委員特朗普他們詆譭聯邦調查局和調查局領導是錯誤的。

他對自己在調查了特朗普的總統競選與莫斯科之間的蛛絲馬跡之後，以"職位調動"為由被解僱感到非常"疑惑"。

科米說特朗普不止一次的告訴他，他（特朗普）正在做一份"偉大"的工作。

圖片版權 Reuters Image caption 科米說，特朗普曾要求他放棄對前國家安全顧問弗林的調查。

但是，他也說他理解美國總統有權隨時解僱聯邦調查局局長。

科米對聽證會說政府當局說聯邦調查局"管理不善"是"對我、更是對聯邦調查局的詆譭"。

"這些都是謊言，簡單徹底的謊言。而在聯邦調查局工作的同事們還不得不聽著這些謊言，對此我真的感到很抱歉。"

"聯邦調查局是誠實的，也是堅強的。調查局是，也將繼續是獨立的，"科米說。

圖片版權 Reuters Image caption 科米說特朗普的行為是否阻礙司法不是他能說了算的。

當參議院聽證會問他總統是試圖阻止他對俄羅斯的調查時，科米說："就我的理解，沒有。"

科米說特朗普的行為是否阻礙司法不是他能說了算的。

"政治懸疑劇"

今天的科米聽證會，被華盛頓的一些評論人士稱為"政治懸疑劇"。《紐約時報》的報道說，這場罕見的聽證會吸引了眾多的關注。一些美國的公司甚至取消了工作會議，酒吧提前開門營業。學校也調整了課程表，並組織學生觀看直播。"今天應該全國放假，"該報引述一名記者的話說。

民主黨參議員馬克·沃納，也是此次聽證會的副會長，問科米為什麼他決定把他和特朗普的對話錄音。科米回答說，這是環境問題，因為談話的主題很重要而且"是和一個和我有互動的人"。

"我真的很擔心特朗普會對我們見面的實質撒謊。我知道總會有一天我需要一份錄音來證明我和聯邦調查局的清白，"科米說。