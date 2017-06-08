IS稱殺害了兩中國人質：一帶一路再添風險？

圖片版權 PAKISTANI POLICE HANDOUT Image caption 巴基斯坦警方5月公布的被綁架中國公民照片

周四（6月8日），所謂的"伊斯蘭國"聲稱已經殺害了兩名被關在巴基斯坦西南部俾路支省的中國人質。

根據路透社的最新消息，這兩名人質是中國教師。

"伊斯蘭國"5月24日在巴基斯坦俾路支省北部的奎達被綁架了他們，用以打擊伊斯蘭堡對中國勞工的保護。"伊斯蘭國"的武裝人員假扮警察綁架了這兩位語言老師。

今年5月BBC曾報道了兩名中國公民在俾路支省首府奎達真納鎮遭武裝綁架。

"伊斯蘭國"之前並沒有提及關押著兩名人質。

阿馬克通訊社通過手機軟件Telegram發佈了這一消息。巴基斯坦俾路支省政府正在核實這一消息的可靠性。

目前無法聯繫上中國駐巴基斯坦大使館，中國外交部也沒有發表任何評論。

"伊斯蘭國"控制了在布基斯坦鄰國阿富汗的部分領土，試圖在巴基斯坦發展自己的力量。

巴基斯坦軍方在今天早些時候宣佈了一份詳細的三天軍事突擊，軍隊部署在距離奎達不遠的地方。 這份聲明說已經能夠除掉了12個恐怖分子中的"中堅分子"，防止"伊斯蘭國"插足俾路支省。

中國公民第二次被殺"伊斯蘭國"殺害

圖片版權 DABIQ Image caption 中國公民樊京輝（右）和挪威男子奧勒·格里姆斯高-奧夫斯塔（左）被IS殺害。

這次綁架是"伊斯蘭國"第二次殺害中國公民。2015年11月19日伊斯蘭國曾在殺害了中國公民樊京輝。

樊京輝在2015年9月失蹤，根據中國媒體的報道可能遭到伊斯蘭國綁架。而後中方證實，50歲的樊京輝在被"伊斯蘭國"組織綁架、索要贖金未果後殺害。

在樊京輝被"處決"的同一年，一位中國四川公民加入敘利亞庫爾德民兵組織人民保護聯盟（YPG），成為加入這一組織反抗「伊斯蘭國」的首位中國公民。

中國主席習近平在樊京輝事件後說："中國政府堅決反對一切形式的恐怖主義。"

一帶一路與巴基斯坦

圖片版權 AP Image caption 習近平2015年對巴基斯坦進行國事訪問

中國當局對中國公民在海外被綁架、殺害等事件的密切關注除了它們是和中國家、公民安全有關以外，可能還與中國"一帶一路"戰略計劃有密切的聯繫。

早在2015年，"伊斯蘭國"殺害樊京輝就已經觸及了中方關於"一帶一路"的敏感神經。

《中國周邊安全形勢評估（2016）》就寫到"國際恐怖勢力在中國周邊的再聚集是'一帶一路'戰略面臨的重大威脅"。

目前，中國已在巴基斯坦投資了570億美元用於"一帶一路"的建設。大部分在巴基斯坦的中國公民都參與了"一帶一路"建設。

中國公民在巴基斯坦受到襲勢必會影響到"一帶一路"這個龐大工程在巴基斯坦的建設進展。

中國駐巴基斯坦大使館曾多次催促巴方提高警戒，尤其要提高此次人質被殺案的發地提高俾路支省的治安。

提高俾路支省正處在"一帶一路"建設的一個關鍵點上。中方正在俾路支省建設用於連接中國西部和阿拉伯海的港口和道路。