「全球Top1%」成虛假廣告 怎樣看懂新版QS大學排名

英國QS集團周四（6月8日）發佈最新一版世界大學排名（World University Rankings）。排名前十的大學中，美國大學5所，英國大學4所。亞洲排名最高的是新加坡的南洋理工大學。

共有23所亞洲的大學進入了前100名，其中包括中國內地的6所大學以及香港的5所大學。

進入前100名的中國內地大學

清華大學（25）

北京大學（38 並列）

復旦大學（40）

上海交通大學（62）

浙江大學（87）

中國科技大學（97）

進入前100名的香港大學

香港大學（26）

香港科技大學（30）

香港中文大學（46）

香港城市大學（49）

香港理工大學（95 並列）

進入前100名的台灣大學

國立台灣大學（76 並列）

大學排名年年更新，今年的榜單透露出一些什麼新的信息？

Top10

在這份最新榜單中，位居前四位的全是美國大學，分別是麻省理工、斯坦福、哈佛以及加州理工。芝加哥大學排名第9。

劍橋（第五名）是排名最高的英國大學，其它進入前十的三所英國大學分別是牛津（6）、倫敦大學學院（7）和帝國理工（8）。

蘇黎世聯邦理工學院是前十名中唯一一所不是來自美國或英國的大學。

麻省理工蟬聯QS世界大學排名榜首，前三位的大學和去年一模一樣。

這份榜單參考的主要標凖是：研究成果發表以及被引用的情況；僱主和教育界的評價；國際化水平。

英國大學

雖然有四所學校進入了十強，但英國大學排名整體下降。

一共有76所英國大學進入榜單，但其中51所的排名低於去年。

倫敦成為擁有前50強大學最多的城市。

英國高等教育政策研究所（Higher Education Policy Institute）所長尼克•希爾曼（Nick Hillman）說，投資不足影響了英國大學排名。

"財政緊縮政策影響了英國大學的競爭力。學費空間凍結、研究基金增長不如其它國家是兩個主要原因，"希爾曼說。

製作發佈這份排名的英國QS全球教育集團智庫研究總監本•索特（Ben Sowter）說，榜單顯示"其它國家的競爭力上升明顯"。

他認為，英國大學表現出"持續的資源緊張，這對它們的科研以及保持世界一流教學的能力產生了不良影響"。

"Top 1%"涉嫌誤導

BBC教育事務記者西恩•考夫蘭（Sean Coughlan）稱，打著"全球Top 1%"旗號招生的英國大學正遭遇挑戰，因為很多學生稱這一標籤涉嫌虛假宣傳。

在英國廣告監管機構收到相關投訴之後，雷丁大學已經打算將這一用詞刪除。

圖片版權 University of Reading Image caption 英國雷丁大學

有投訴說，將雷丁大學描述為"全球Top 1%"大學的宣傳存在誤導，這一數字無法量化。

英國廣告監管機構因此對大學開展促銷時的用詞進行了調查。

英國廣告標凖監管局（ASA）稱，這個問題得到了"非正式的解決"，雷丁大學同意刪除這一用詞，因此也沒有繼續調查和作出正式判決。

大學綜合排名以及學科排名在很大程度上證明了學校的國際地位。

Top 1%一詞遭遇投訴，對更多大學利用榜單進行市場宣傳的策略提出了挑戰。

雷丁大學形像公關總監海曼（Charles Heymann）對規範市場宣傳用語的做法表示歡迎。

"廣告標凖監管局現在應該主動調查還有哪些大學打著這一旗號宣傳，不要等到再有人進行投訴，"他說。

海曼表示，雷丁大學曾在泰晤士報高等教育排名和QS大學排名中位列前200名。

"和其他幾十所大學一樣，我們估計全球大約有20000所大學，這個排名足以讓我們進入前1%，"他說。

"但我們接受廣告監管局的意見——在沒有一個機構對全球所有大學進行評估和排名的情況下，Top 1%這個說法不能得到證實。"