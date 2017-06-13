你問我答：特朗普會被彈劾嗎？什麼程序？

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普會被彈劾嗎？

上周BBC中文的《你問我答》意見徵求環節，關於美國總統特朗普，大家最希望更多了解的話題是"特朗普有沒有被彈劾的可能性？程序和法理程序又會是什麼樣？"

特朗普能被彈劾嗎？

美國憲法第二條第四款規定："總統、副總統和合眾國的所有文職官員，因叛國、賄賂或其他重罪和輕罪而受彈劾並被定罪時，應予免職。"

程序上，首先由眾議院投票決定是否啟動彈劾程序，然後由參議院投票表決是否通過彈劾案。

如果涉案官員的彈劾罪名成立，則會被立刻解除職務；參議院還有權在免職的同時禁止其將來在聯邦政府中擔任任何職務。

彈劾是針對官員的政府職務而言，除了免職不包括其他懲罰。被彈劾官員受到的指控，還需交由民事或刑事法庭審判。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普總統發現自己跟多宗醜聞有牽連。

彈劾成功率？

憲法條文中的"叛國、賄賂"罪名的定義比較明確，但"其他重罪和輕罪"究竟涵蓋哪些內容，辯論空間較大。

眾議院啟動彈劾程序只需要簡單多數票，但參議院要通過彈劾案，則需要三分之二多數票。

在美國歷史上，從來沒有一宗眾議院啟動的彈劾案，在參議院得到三分之二多數票獲通過。

也就是說，沒有一位美國總統真正被成功彈劾。

有沒有先例？

翻查資料，發現歷史上成為被彈劾對象的只有兩位總統。先說年代較近的，就是美國第42任總統克林頓。

克林頓和白宮實習生萊溫斯基緋聞曝光後，他自己抵賴，還讓盧溫斯基撒謊。

他面臨的彈劾控罪是對大陪審團作偽證和妨礙司法公正。

圖片版權 AFP Image caption 美國眾議院最近一次就彈劾動議投票，是在1998年12月11日，對象是克林頓

眾議院以228票對206票的表決結果通過第一條控罪，221票對212票通過第二條控罪。當時是1998年，克林頓的民意支持率有72%。

1999年，彈劾案交參議院投票，結果沒有獲得三分之二多數。

當時，BBC記者的分析是，即使他們在盡力把總統拉下台，但心裏從未停止懷疑對他的指控是否能夠得到確鑿證明。

逆我者亡？

第二個曾遭彈劾的是美國第17任總統安德魯·約翰遜，1865-69年。

參議院1868年啟動對他的彈劾程序。之前11天，他解僱了自己的戰爭部長埃德溫·斯坦頓，因為斯坦頓對約翰遜的政策強烈反對。

美國媒體近來比較了斯坦頓被炒魷魚和前聯邦調查局長科米丟官職事件，發現這兩個事件非常相似。

約翰遜差一點被彈劾——參議院投票結果離三分之二多數只差一票。

據信，共和黨議員們在幕後作了很多工作。

很多人會問，那尼克松呢？水門事件影響深遠，級別和規格還沒到彈劾程度嗎？

尼克松沒有被彈劾。他在這之前及時撤退：他辭職了。

圖片版權 Getty Images Image caption 1868年3月13日，美國第17任總統安德魯·約翰遜開除戰爭部長斯坦頓，11天後面臨彈劾

特朗普能被彈劾嗎？

從理論上講，能。根據法律博客網站Lawfare Blog，在技術層面可以指控他違背了自己的誓言，未能"恪守、維護和捍衛"美國憲法。

但在現實中，被彈劾的可能性極小。

BBC北美事務記者祖切爾解釋說，如果眾議院由民主黨控制，可能已經在起草彈劾動議了。

只不過現在共和黨在眾議院佔238席，在參議院佔52席，民主黨在眾議院佔193 席，在參議院佔46席。

另一個現實是，即使他的民意支持率跌破40%，共和黨內部到目前為止基本保持著對特朗普總統的忠實。

也有例外，比如參議員麥凱恩。他5月份在一次晚宴講話中公開表示，纏繞著特朗普總統的醜聞已經達到"水門事件的規模和程度"。

最近也有一些跡象，表明共和黨內部的焦慮在發酵。緬因州共和黨參議員蘇珊·考林斯在接受CNN採訪時無奈地說："我們能有一天不出危機的嗎？我只要求這麼多。"

連參議院多數黨領袖米奇·麥考奈爾也忍不住發話，示意白宮的戲劇性事件太多了。

最後還有一點，2018年就要舉行中期選舉。屆時，每一位進入角逐的候選人都會問自己一個問題：這個總統是不是會破壞我當選的機會？