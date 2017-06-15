中國投資硅谷科技公司引起五角大樓擔憂

圖片版權 Getty Images Image caption 路透社報道，五角大樓一份未公開的報告表示對中國取得美國敏感技術的擔憂

美國似乎加強了對中國對美國硅谷的投資的審查，中國加大海外併購步伐引起美國和德國等西方國家對保護具有國防意義的敏感技術的警惕。

路透社報道，美國國防部長馬蒂斯周二在參院聽證會上說："數十年來，美國在所有方面都具有無與倫比的決定優勢…但現在包括外層空間、航空和海底、陸地以及網絡空間等所有的方面美國的行動都遇到了競爭。"

馬蒂斯將軍還說，負責審核可能具有安全隱患的公司兼併的機構已經過時，需要更新。

路透社引述特朗普政府官員的話說："考慮到中國正採取咄咄逼人的做法，我們正在檢討（外國在美投資委員會）CFIUS，研究美國經濟的長期健康和安全問題。"

路透社報道說，資深共和黨人正在起草立法，給上述委員會更多授權，讓他們能夠阻止某些技術投資，不過據估計這個法律不會把某種特別的技術創新單列出來。

人工智能

路透社報道說，美國五角大樓（國防部）對中國取得美國研發的人工智能技術表示擔心。報道說，一份被洩露的報告建議更新出口控制規定，制止中國公司投資美國的某些創業公司。

報告建議需要採取限制措施，防止先進的算法被中國轉用於國防工業。有專家認為該報告的內容令人信服。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國防部長馬蒂斯周二在參院聽證會上說，數十年來美國在所有方面都具有的無與倫比的決定優勢正在被削弱

英國皇家聯合軍種研究院防務和安全研究所的泰勒教授對BBC記者說，美國安全部門的一些人認為中國可能成為美國潛在的敵手。

顯然五角大樓的意思是人工智能和人機介面對於美國創新拉開同其他國家在能力等方面的差距至關重要。

"因此可以理解美國不希望中國接觸到美國的專門技術。"

在美投資委員會

奧巴馬總統在去年曾經以國家安全理由阻止過中國購買德國的芯片製造商Axitron。

外國在美投資委員會自己採取的行動一般不對外公開，但是據認為該機構阻止了中國公司購買美國軍用芯片製造商環宇通訊半導體控股和硬盤製造商西部數據公司。

路透社報道還說，五角大樓擔心外國在美投資委員會目前的責任範圍沒有報道對某種中國公司的審核，也就是購買美國公司股份或在美成立合資企業開早期技術，特別人工智能方面技術的中國公司。

這類合作可能會阻止美國國防部同這些美國公司建立聯繫。

下面是最近達成的，需要進一步審查的協議的例子：

百度收購機器視覺軟硬件解決方案的科技公司xPerception

阿里巴巴投資增強現實公司Magic Leap

華為同加利福尼亞大學合作研究人工智能

騰訊收購設計自動駕駛汽車的特斯拉的股份

圖片版權 Getty Images Image caption 百度四月收購了機器視覺軟硬件解決方案的科技公司xPerception

泰勒教授說，對於同防務有關的行業來說，美國過去允許外國公司進行投資，特別是英國的公司，因為美國過去的觀點是，不在乎擁有者是誰，只要公司內部接觸關鍵技術受到嚴格限制，這種技術不許被轉移出美國就行。

"但是現在面對中國，美國（在重新考慮）已經擴大了擔心的範圍。"

影響在華投資

不過上述任何干預都可能危及美國技術公司在中國的投資。例如谷歌公司購買了中國人工智能初創公司Mobvoi的股份，而蘋果也對打車公司滴滴出行投資了10億美元，滴滴出行業在研發自駕技術。

去年5月中國家電商美的集團投資40億歐元持股德國工業機器人和自動化生產的庫卡集團（KUKA AG）股份就令德國產生國家安全擔憂。

對此德國經濟部長加布里爾抱怨說，中國一方面正在戰略性地購買德國的關鍵技術，另一方面又以"歧視性的要求"來避免中國公司被外商收購。

加布里爾說，中國正在德國收購許多他們感興趣的公司，顯然意在獲取具有戰略重要性的關鍵技術。

加布里爾還呼籲歐盟採取保護措施。他認為，如果一個企業的技術對歐洲未來的經濟發展具有戰略意義，就應該制止外國公司收購該企業。

去年10月，德國經濟部以國家安全為由撤回了對中國福建宏芯基金收購德國芯片設備製造商愛思強的許可。另外德國政府還在審查中國的一個財團對德國歐司朗公司的燈泡部門Ledvance的收購案。